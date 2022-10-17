Місія EUMAM Ukraine – це яскравий доказ того, що ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. Про це заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Джозеп Боррель.
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Місія ЄС – це відповідь на запит України про військову підтримку
Військову місію створили у відповідь на запит нашої держави. EUMAM Ukraine має забезпечити індивідуальну, колективну та спеціалізовану підготовку ЗСУ. А також координацію та синхронізацію діяльності держав-членів, що сприяють проведенню підготовки.
Місія діятиме на території країн-членів ЄС. Її очолить директор Сил військового планування та проведення операцій, віце-адмірал Ерве Блежан. Заплановано, що місія триватиме орієнтовно два роки. Загалом ЄС планує витратити 106 700 000 євро.
Ми посилюємо нашу підтримку Україні в її захисті від незаконної агресії Росії. Місія військової допомоги ЄС навчатиме ЗСУ, щоб вони могли продовжувати свою мужню боротьбу,
– підкреслив Боррель.
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ЄС виділив Україні 500 мільйонів євро допомоги
Окрім того, Європейська рада схвалила фінансову допомогу для України. Додатково виділили 500 мільйонів євро. Згідно з оприлюдненими даними, обсяг підтримки відповідає пріоритетам, які визначила українська влада.
Зокрема, 490 мільйонів євро мають витратити на озброєння для оборонних цілей. Ще 10 мільйонів – на засоби індивідуального захисту, аптечки та пальне. Також за ці кошти мають забезпечити обслуговування та ремонт військової техніки, яку вже отримала Україна.
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