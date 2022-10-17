Місія EUMAM Ukraine – це яскравий доказ того, що ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. Про це заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Джозеп Боррель.

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Місія ЄС – це відповідь на запит України про військову підтримку

Військову місію створили у відповідь на запит нашої держави. EUMAM Ukraine має забезпечити індивідуальну, колективну та спеціалізовану підготовку ЗСУ. А також координацію та синхронізацію діяльності держав-членів, що сприяють проведенню підготовки.

Місія діятиме на території країн-членів ЄС. Її очолить директор Сил військового планування та проведення операцій, віце-адмірал Ерве Блежан. Заплановано, що місія триватиме орієнтовно два роки. Загалом ЄС планує витратити 106 700 000 євро.

Ми посилюємо нашу підтримку Україні в її захисті від незаконної агресії Росії. Місія військової допомоги ЄС навчатиме ЗСУ, щоб вони могли продовжувати свою мужню боротьбу,

– підкреслив Боррель.

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ЄС виділив Україні 500 мільйонів євро допомоги

Окрім того, Європейська рада схвалила фінансову допомогу для України. Додатково виділили 500 мільйонів євро. Згідно з оприлюдненими даними, обсяг підтримки відповідає пріоритетам, які визначила українська влада.

Зокрема, 490 мільйонів євро мають витратити на озброєння для оборонних цілей. Ще 10 мільйонів – на засоби індивідуального захисту, аптечки та пальне. Також за ці кошти мають забезпечити обслуговування та ремонт військової техніки, яку вже отримала Україна.

Цікаво! Це вже шостий транш ЄС. Загалом допомога Україні від ЄС наразі сягає 3,1 мільярда євро.

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