Європа бачить, що Україна перемагає

Про це 24 каналу розказав головний консультант національного Інституту стратегічних досліджень Іван Ус. За його словами, коли у ЄС бачать, що Україна не лише обороняється, а й наступає, підтримка європейців посилюється.

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У них з'являється такий собі драйв – мовляв, ми хочемо бути поруч з Україною не лише тому, що вона відстоює ті цінності, на яких власне побудований Європейський Союз, а ще й тому, що є відчуття, що це дійсно сторона, яка перемагає. Тобто знаєте, завжди приємніше бути з тим, хто переможе,

– зауважив експерт.

Натомість новини з Росії вказують на те, що всередині країни вже є відчуття поразки, а, як відомо, поразка – сирота, багато батьків у перемоги. Тож Європа хоче бути одним із батьків перемоги, яку здобуде Україна.

Що змінилося у Німеччини

Іван Ус наголосив, що говорячи про допомогу від Європейського Союзу потрібно звернути особливу увагу на найбільшу його економіку, а саме Німеччину. Ця країна також останнім часом почала більше підтримувати Україну, і нарешті надала нам те, що давно обіцяла, зокрема й систему ППО IRIS-T.

"Я пов'язую це не з тим, що був обстріл Києва в понеділок (10 жовтня – 24 канал), який зачепив і будівлю, де розташоване консульство Німеччини, а з вибухами, які відбулися на "Північному потоці-1" і "Північному потоці-2", – каже він.

За словами експерта, хоч наразі офіційно невідомо, хто стоїть за підривами газопроводів, відповідні служби в Німеччині вже повинні розуміти, ще це теракт, здійснений Росією. Таким чином вона ще більше стає країною-терористкою в очах німців. Адже спершу зробила з них дурнів через повернення турбіни, яку обслуговували в Канаді, і через яку Німеччина порушила накладені на Росію санкції, а тепер ще й організували ці вибухи.

Вони розуміють, що тепер Росія буде казати, що не може постачати їм газ через вибухи на "Північному потоці", але ж можна відбудувати "Північний потік-2". Росія продовжує грати в ігри, але німцям дуже не подобається, коли їх намагаються пошити у дурні.

І ось зараз ми маємо відповідь, коли Німеччина більш активно почала долучатися до цієї гри, і це означає, що військова підтримка від ЄС не лише не буде зменшуватися, а навпаки може ще й зростати,

– вважає Ус.

Гроші чи цінності – що важливіше для ЄС

Як відзначив експерт, певний період складалося враження, що гроші для Європейського Союзу перемагали цінності. Але динаміка на фронті, поведінка Росії та, що найважливіше, те, що ЄС заявив, що диверсифікуватиме джерела постачання водню, це змінили.

Ус переконаний, що про диверсифікацію, тобто розгляд інших постачальників, окрім Росії, потрібно було говорити ще до 24 лютого. Однак тоді європейські країни вважали, що це неможливо. Але все ж ці країни знайшли, зараз вже є домовленості з Азербайджаном, Катаром, Нігерією, Алжиром, Норвегією та США, які постачають скраплений газ.

Відтак, наразі резервуари газу, наприклад, у тій самій Німеччині та Франції, майже повні. Фактично це означає, що країни вже зменшили свою залежність. І, можливо, навіть у середині наступного року вже будуть готові сказати Росії, що не потребують її газу та нафти з банальної причини. Просто тому, що росіяни – не єдині, хто може дати ці енергоресурси, натомість усі інші не тягнуть за собою такий кривавий шлейф.

Це, до речі, також буде впливати на бажання Європи допомагати, бо поки що головним стримуючим фактором є залежність від російських енергоносіїв. Коли буде чітко зрозуміло, що ніякої залежності немає, буде і більша допомога, і цінності перемагатимуть гроші,

– підсумував Іван Ус.

Іван Ус про те, що впливає на підтримку України Європейським Союзом: дивіться відео

Які країни найбільше допомагають Україні

У Kiel Institute підрахували, хто зі світової спільноти найбільше підтримує та допомагає Україні боротися з російською агресією. Статистику підбили за період з початку повномасштабної війни 24 лютого по 3 серпня, тобто трохи більше, ніж за 5 місяців протистояння.

Так, беззаперечним лідером серед наших партнерів очікувано стали США, які надали та анонсували Україні загалом 52,311 мільярда євро. Важливо, що більшу частку цієї суми склала військова допомога – 27,65 мільярда євро. Далі рейтинг за кількістю вже наданої, а також обіцяної саме військової допомоги, виглядає так: