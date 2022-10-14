Однак не все, про що говорилося на "Рамштайні", вийшло у публічний простір. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник.
Зверніть увагу У пріоритеті – три моменти, – військовий експерт назвав зброю, яка найнеобхідніша Україні
"Все буде відбуватися у режимі секретності"
За його словами, так само не оприлюднені усі види зброї, які отримає Україна.
Маємо розуміти, що до 70% того, що реально надійде в Україну, не буде озвучено. І це дуже правильно. Це буде відбуватися у режимі секретності, який пасує до даної ситуації,
– наголосив Черник.
Він додав, що розвідці ворога доведеться добряче попрацювати, аби дізнатися, що насправді передали українцям.
Чи Україна отримає допомогу, якої потребує
Черник зазначив, що у США вже стартував новий фінансовий рік, і для України передбачена велика фінансова допомога.
44 мільярди доларів на ленд-ліз є. 12 мільярдів доларів додатково за пакетом прямої допомоги Україні є. Це дуже-дуже великі гроші. На ці кошти цільово буде закуплено все, що нам потрібно,
– сказав військовий експерт.
За словами Черника, на сьогодні найбільшим пріоритетом для України залишаються системи ППО.
"Ті системи ППО, які були озвучені, – це тільки вершина айсберга. Це лише частина потічка, який ми бачимо", – зазначив він.
"Колективний Захід остаточно розвернувся проти Путіна"
Черник додав, що загалом "Рамштайн-6" приніс дуже гарні результати для України.
Найголовніша хороша новина – колективний Захід остаточно та безповоротно розвернувся проти Путіна та проти Росії,
– наголосив військовий експерт.
Чому Україна не отримає зброю швидко
Водночас він закликав не підіймати планку очікування, адже виробництво зброї – це тривалий технологічний процес.
Як би це цинічно не звучало, капіталісти вміють рахувати свої гроші. Не може так бути, що вони поставили завод на конвеєр на 400 одиниць зенітно-ракетних комплексів і виготовили їх. А потім би постало питання, що ж робити з цим заводом і з фахівцями? Ні, вони все рахують з юридичними та соціальними наслідками,
– сказав військовий експерт.
Черник додав, що усі розрахунки того, як працюватимуть підприємства з виготовлення зброї у США, займуть певний час. Тому Україна не зможе отримати озброєння так швидко, як би того хотілося.
Петро Черник оцінив нову допомогу від Заходу: дивіться відео
Військова допомога від партнерів: головне
- Після того, як Росія декілька днів масово обстрілювала українські міста, країни-члени НАТО вирішили надати військову допомогу Україні. Головний акцент країни НАТО зробили на посиленні ППО України.
- Зокрема, Іспанія передасть Україні 4 американські системи ППО Hawk. У багатьох країнах їх вже зняли з озброєння. Однак для захисту неба Hawk може зіграти важливу роль.
- Велика Британія оголосила про передачу Україні ракет AIM-120 AMRAAM. Ракети AMRAAM можуть бути використані разом із системою протиповітряної оборони NASAMS, яку обіцяють передати США.