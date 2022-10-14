Однак не все, про що говорилося на "Рамштайні", вийшло у публічний простір. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник.

Зверніть увагу У пріоритеті – три моменти, – військовий експерт назвав зброю, яка найнеобхідніша Україні

"Все буде відбуватися у режимі секретності"

За його словами, так само не оприлюднені усі види зброї, які отримає Україна.

Маємо розуміти, що до 70% того, що реально надійде в Україну, не буде озвучено. І це дуже правильно. Це буде відбуватися у режимі секретності, який пасує до даної ситуації,

– наголосив Черник.

Він додав, що розвідці ворога доведеться добряче попрацювати, аби дізнатися, що насправді передали українцям.

Чи Україна отримає допомогу, якої потребує

Черник зазначив, що у США вже стартував новий фінансовий рік, і для України передбачена велика фінансова допомога.

44 мільярди доларів на ленд-ліз є. 12 мільярдів доларів додатково за пакетом прямої допомоги Україні є. Це дуже-дуже великі гроші. На ці кошти цільово буде закуплено все, що нам потрібно,

– сказав військовий експерт.

За словами Черника, на сьогодні найбільшим пріоритетом для України залишаються системи ППО.

"Ті системи ППО, які були озвучені, – це тільки вершина айсберга. Це лише частина потічка, який ми бачимо", – зазначив він.

"Колективний Захід остаточно розвернувся проти Путіна"

Черник додав, що загалом "Рамштайн-6" приніс дуже гарні результати для України.

Найголовніша хороша новина – колективний Захід остаточно та безповоротно розвернувся проти Путіна та проти Росії,

– наголосив військовий експерт.

Чому Україна не отримає зброю швидко

Водночас він закликав не підіймати планку очікування, адже виробництво зброї – це тривалий технологічний процес.

Як би це цинічно не звучало, капіталісти вміють рахувати свої гроші. Не може так бути, що вони поставили завод на конвеєр на 400 одиниць зенітно-ракетних комплексів і виготовили їх. А потім би постало питання, що ж робити з цим заводом і з фахівцями? Ні, вони все рахують з юридичними та соціальними наслідками,

– сказав військовий експерт.

Черник додав, що усі розрахунки того, як працюватимуть підприємства з виготовлення зброї у США, займуть певний час. Тому Україна не зможе отримати озброєння так швидко, як би того хотілося.

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