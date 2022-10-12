Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він також зазначив, що ми бачимо – з кожною такою зустріччю, ми отримуємо приємні новини.

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"І на мою думку, "Рамштайн-6" не буде для України безрезультативним", – зазначає Мусієнко.

Станом на зараз, пріоритетними є три моменти, ми вже чули про це – протиповітряна оборона, далекобійні системи і забезпечення України всіма снарядами та боєприпасами,

– каже він.

Зазначимо, Андрій Єрмак прокоментував, як проходить зустріч міністрів оборони. Він сказав, що посилення системи ППО – це перший пункт "Рамштайну". Він також згадав про уже отриману систему Iris-T, але, за словами Єрмака, потрібно більше ППО, щоб збільшити щільність оборони і збивати набагато більше російських повітряних загроз.

"Особисто я буду задоволений виключно тоді, коли ми отримаємо набагато більше сучасних систем ППО. Така задача, маємо виконати", – наголосив Єрмак.

Детальніше про зустріч "Рамштайн-6": дивіться відео

"Рамштайн-6" відбувається у Німеччині