Про це 24 каналу розповів політичний та економічний експерт Валерій Клочок. За його словами, США та Захід повинні чітко для себе зафіксувати, що Іран допомагає Росії воювати проти України. Тому потрібно запровадити жорсткіші санкції.

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Чомусь за часів Трампа не було ніяких перепон, щоб знищити одного з найпотужніших терористів Ірану – Касема Сулеймані. Але чомусь сьогодні, коли ми говоримо про іранські ракети, все йде повільно,

– зазначив Клочок.

На його думку, потрібно покласти край об'єднанню терористичних країн, які хочуть знищувати населення за національною ознакою. Тут потрібно діяти жорстко.

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Клочок щиро здивований, чому Україна досі не отримала ракети ATACMS до систем HIMARS. Якщо Іран може продавати власні ракети, то чому ж США не продає Україні таке озброєння.

Він наголошує, що зараз є безліч аргументів і доказів, що треба чинити суттєвий спротив проти країн-терористів. Однак, хоч міжнародні партнери й підтримують Україну, але поки не надають в достатній кількості різні потрібні види зброї.

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Додамо, на думку радника голови Офісу Президент Михайла Подоляка, Росія запропонувала щось важливе для Ірану в обмін на балістичні ракети та додаткові дрони. Це можуть бути уран та інші матеріали або ядерні технології, або регіональні гарантії від Росії.

Окрім цього, як зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Україна проситиме Ізраїль невідкладно надати новітні системи протиповітряної оборони. Офіційну ноту збираються відправити найближчим часом. Там вважають, що на відмову немає жодних об'єктивних причин, адже Іран – ворог для Ізраїля.