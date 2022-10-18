Об этом 24 каналу рассказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок. По его словам, США и Запад должны четко зафиксировать, что Иран помогает России воевать против Украины. Поэтому нужно ввести более жесткие санкции.

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Почему-то при Трампе не было никаких препятствий, чтобы уничтожить одного из самых мощных террористов Ирана – Касема Сулеймани. Но почему-то сегодня, когда мы говорим об иранских ракетах, все идет медленно,

– отметил Клочок.

По его мнению, нужно положить конец объединению террористических стран, которые хотят уничтожать население по национальному признаку. Здесь нужно действовать жестко.

Получит ли Украина ATACMS на 300 километров в ответ на иранские ракеты

Клочок искренне удивлен, почему Украина до сих пор не получила ракету ATACMS в системы HIMARS. Если Иран может продавать собственные ракеты, то почему США не продает Украине такое вооружение.

Он отмечает, что сейчас есть множество аргументов и доказательств, что нужно оказывать существенное сопротивление странам-террористам. Однако хотя международные партнеры и поддерживают Украину, но пока не предоставляют в достаточном количестве различные нужные виды оружия.

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Добавим, по мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, Россия предложила что-то важное для Ирана в обмен на баллистические ракеты и дополнительные дроны. Это могут быть уран и другие материалы или ядерные технологии, или региональные гарантии от России.

Кроме этого, как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, Украина будет просить Израиль безотлагательно предоставить новейшие системы противовоздушной обороны. Официальную ноту собираются отправить в ближайшее время. Там считают, что на отказ нет никаких объективных причин, ведь Иран враг для Израиля.