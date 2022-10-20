Малоймовірно, що заяви лідера меншості в Палаті представників Кевіна Маккарті та вибори до Конгресу США зможуть змінити думку американців щодо надання підтримки Україні. Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Особливості "партійного" впливу

Публіцист вказав, що жодні заяви не зможуть сьогодні змінити вектор політики США щодо України.

Маккарті не має жодних підстав говорити за республіканську партію. Йому дуже жорстко відповів віцепрезидент адміністрації Трамп Майк Пенс. Він сказав, що людям, які захищають Путіна – не місце у республіканській партії та консервативному рухові. Тож вибори нічого не змінять,

– розповів Піонтковський.

За його словами, майбутні вибори будуть "дуже близькими за результатами" – одна з партій матиме більшість у 5 чи 10 голосів у Палаті представників.

"Однак "трампісти", думку яких висловлює Маккарті, мають меншість у республіканській партії. Тому проукраїнська більшість залишиться. Але не можна недооцінювати їхній вплив. Це дається взнаки щодо певних коливань в адміністрації Байдена. До прикладу, досі не розв'язали питання з передачею далекобійних ракет ATACMS", – переконаний оглядач.

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На його думку, це дуже важливо, позаяк це єдиний засіб, який може захистити Україну від знищення її інфраструктури.

"Байден виграватиме будь-яке голосування у Палаті представників, оскільки за допомогу Україні голосуватимуть майже всі демократи та половина республіканців", – підкреслив публіцист.

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"Проросійськість" Трампа та Обами

Експерт зазначив, що на сьогодні переважна більшість населення США, а також американського політикуму твердо підтримують Україну.

Так, є меншість і серед "демократів", і серед "республіканців", яка виступає проти цього. До заяв "трампіста" Маккарті потрібно ще додати заяву Обами, яка залишилася непоміченою. Він у тому ж дусі виступав, що національні інтереси США нібито не ототожнюються з національними інтересами України. Це аналогічна політика, яка працює на Путіна,

– пояснив оглядач.

За його словами, в адміністрації Байдена завжди приховано була "більша політична постать", яка відстоювала прокремлівську лінію, ніж радник по нацбезпеці Джейк Салліван.

"Ця постать вилізла назовні сьогодні: це Барак Обама, звичайно ж. Обама і Трамп з крайніх лівих і крайніх правих позицій сповідують одну й ту саму лінію – відхід США від світової політики, але під різними ідеологічними "соусами", – додав аналітик.

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