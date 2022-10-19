Спочатку українцям не подобалися дати старту програми, зараз – відсутність масштабних дій. Втім, у затягуванні ленд-лізу є певний задум американського керівництва.

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Ленд-ліз під час Другої світової

США були безпосередніми учасниками Другої світової війни. Тож вони не тільки постачали зброю, амуніцію, техніку та продовольство своїм союзникам.

Саме цей нюанс знімав багато питань внутрішньої політики. Зазначали, що ленд-ліз – це не тільки добра воля Америки, але й форма її самозахисту. У Вашингтоні керувались позицією, що наближають свою перемогу, посилюючи позиції союзників.

На ленд-ліз впливає внутрішня політика США

Тепер такої позиції в американському суспільстві немає. Обидві партії борються за контроль над Конгресом. На 8 листопада заплановані проміжні вибори в Конгрес. Припускають, що цього разу можлива поразка "демократів", тобто ослаблення позиції президента США Джо Байдена.

Загалом позиція Республіканської партії – також проукраїнська. Втім, експерти зауважують, у політсилі існує "трампістська група". Прихильники колишнього президента Дональда Трампа вважають, що Україна – слабке місце в політиці Байдена. Риторика лунає доволі різка:

Конгресмени від цієї неформальної групи відкрито заявляють, мовляв, Байден займається марнотратством, надаючи багатомільярдну допомогу Україні.

Говорять, нібито Байдену треба зрозуміти, що "Америка не банкомат для України".

Ба більше, "трампісти" розганяли "зраду", буцімто Україна продає "наліво" американську зброю. Вимагали поставити "під контроль" поставки озброєння в Україну.

Ці тези підхоплює путінська пропаганда. Слід пригадати також інцидент з республіканкою українського походження Вікторією Спартц. Вона розганяла скандал, нібито вболіваючи за Україну. Однак в результаті проголосувала "проти" виділення їй військової допомоги.

Головний задум ленд-лізу

Один з кандидатів на пост спікера Палати представників Кевін Маккарті заявив, що не збирається "легко підписувати" документи про військову допомогу Україні, якщо обійме цю посаду.

Відтак, ймовірний склад Палати представників може гальмувати допомогу Україні. Саме тут в пригоді стає програма ленд-лізу. Американські політики ніяк не зможуть його обмежити. За словами експертів, у цьому й полягає стратегічний задум політичного керівництва Америки – не братися за ленд-ліз, якщо можна обійтися потужною підтримкою з інших внутрішніх резервів.

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