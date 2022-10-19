Сначала украинцам не нравилась дата старта программы, сейчас – отсутствие масштабных действий. Впрочем, в затягивании ленд-лиза есть определенный замысел американского руководства.

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Ленд-лиз во время Второй мировой

США являлись непосредственными участниками Второй мировой войны. Они не только поставляли оружие, амуницию, технику и продовольствие своим союзникам.

Именно этот нюанс снимал многие вопросы внутренней политики. Отмечалось, что ленд-лиз – это не только добрая воля Америки, но и форма ее самозащиты. В Вашингтоне руководствовались позицией, приближающей свою победу, усиливая позиции союзников.

На ленд-лиз влияет внутренняя политика США

Теперь такой позиции в американском обществе нет. Обе партии борются за контроль над Конгрессом. 8 ноября запланированы промежуточные выборы в Конгресс. Предполагается, что на этот раз возможно поражение "демократов", то есть ослабление позиции президента США Джо Байдена.

В целом позиция Республиканской партии – также проукраинская. Впрочем, эксперты отмечают, что в политсиле существует "трампистская группа". Сторонники бывшего президента Дональда Трампа считают, что Украина – слабое место в политике Байдена. Риторика раздается довольно резкая:

Конгрессмены от этой неформальной группы открыто заявляют, мол, Байден занимается расточительством, оказывая многомиллиардную помощь Украине.

Говорят, что Байдену надо понять, что "Америка не банкомат для Украины".

Более того, "трамписты" разгоняли "предательство", якобы Украина продает "налево" американское оружие. Требовали поставить "под контроль" поставки вооружения в Украину.

Эти тезисы подхватывает путинская пропаганда. Следует также вспомнить инцидент с республиканкой украинского происхождения Викторией Спартц. Она разгоняла скандал, якобы болея за Украину. Однако в результате проголосовала "против" выделения ей военной помощи.

Главный замысел ленд-лиза

Один из кандидатов на пост спикера Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что не собирается "легко подписывать" документы о военной помощи Украине, если вступит в должность.

Следовательно, вероятный состав Палаты представителей может тормозить помощь Украине. Именно здесь пригодится программа ленд-лиза. Американские политики никак не смогут его ограничить. По словам экспертов, в этом и заключается стратегический замысел политического руководства Америки – не браться за ленд-лиз, если можно обойтись мощной поддержкой других внутренних резервов.

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