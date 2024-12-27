За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Що відомо про падіння ФАБ у Росії

Згідно з оприлюдненою інформацією, у четвер, 26 грудня, інцидент за участі російських літаків стався поруч із житловим будинком на вулиці Побєди у селищі у селі Кустове Яковлівського міського округу Бєлгородської області.

У зв'язку з цим евакуювали понад 150 жителів населеного пункту. За даними телеграм-каналів, постраждалих внаслідок цієї ситуації немає. Зазначається, що авіабомбу повинні були вивезти та знешкодити сьогодні 27 грудня.

Ще одна авіабомба впала поряд із житловим будинком у селі Пушкарне. Мешканці також не постраждали,

– ідеться у повідомленні.

Таким чином, російські ЗМІ кажуть, що наразі відомо про щонайменше 165 випадках падіння авіабомб такого типу на території країни-агресорки та окупованих українських територіях впродовж 2024 року.

Там нагадали, що 19 листопада авіабомбу впустили на школу у цьому регіоні, а саме – у селі Биківка у Яковлівському міському окрузі. За даними джерел телеграм-каналів, бомба пробила дах будівлі навчального закладу.