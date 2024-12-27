По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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Что известно о падении ФАБ в России

Согласно обнародованной информации, в четверг, 26 декабря, инцидент с участием российских самолетов произошел рядом с жилым домом на улице Победы в поселке в селе Кустовое Яковлевского городского округа Белгородской области.

В связи с этим эвакуировали более 150 жителей населенного пункта. По данным телеграмм-каналов, пострадавших в результате этой ситуации нет. Отмечается, что авиабомбу должны были вывезти и обезвредить сегодня 27 декабря.

Еще одна авиабомба упала рядом с жилым домом в селе Пушкарное. Жители также не пострадали,

– говорится в сообщении.

Таким образом, российские СМИ говорят, что сейчас известно о не менее 165 случаях падения авиабомб такого типа на территории страны-агрессора и оккупированных украинских территориях в течение 2024 года.

Там напомнили, что 19 ноября авиабомбу уронили на школу в этом регионе, а именно – в селе Быковка в Яковлевском городском округе. По данным источников телеграмм-каналов, бомба пробила крышу здания учебного заведения.