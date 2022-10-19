Є всі передумови вважати, що ескалація нестабільності може призвести до нового глобального конфлікту. Про це 24 каналу розповів політолог Олег Саакян.

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"Демо-версія" світового конфлікту

Експерт зазначив, у 2023 році світ може змінитися "до невпізнаваності".

Повірте, у 2024 році вибори у США можуть відбувати в абсолютно іншому контексті, з абсолютно іншим порядком денним і, можливо, навіть з іншими фаворитами виборчої кампанії. Тому що 2023 рік стане визначним не лише для України, але і для світу багато в чому,

– пояснив оглядач.

Зокрема, за його словами, у 2023 році, з високою ймовірністю, стане зрозумілою розв'язка російсько-української війни. Також він переконаний, що на сьогодні немає жодних гарантій, що російсько-українська війна стане фіналом нерозпочатої Третьої світової війни.

"Цілком вірогідно, що це лише пролог і "демо-версія", що на нас може очікувати у багатьох точках світу й однією Росією це не обмежиться", – вказав експерт.

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Світ "тріщить по швах"

Оглядач зауважив, що на сьогодні можна простежити збільшення напруженості на міжнародній арені.

Світ сьогодні "тріщить по швах" – ми бачимо, що в Китаї своя ситуація назріває, їм потрібно буде "експортувати напруженість". Відповідно, ми можемо побачити певну активізацію Китаю у конфліктах. І не обов'язково це буде саме Тайвань, а може навіть Середня Азія. Все залежатиме від подій у Росії – ми можемо побачити там точки напруження,

– додав аналітик.

На його думку, аналогічна ситуація може чекати також на Іран та Туреччину.

"Ірану доведеться займати жорсткішу позицію у зовнішній політиці, для того, щоб утримувати свої позиції. Також ми бачимо, як Туреччина себе поводить. Зараз ситуація доходить до того, що озброюються навіть найбільш ліберальні та демократичні країни. Очевидно, що світ буде переформатовуватись", – підкреслив Саакян.

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