Маск вважає, що для Росії Крим так само важливий, як для США – Гавайські острови, тому і захопила.
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Якщо Росія постане перед вибором: втратити Крим або застосувати ядерну зброю на полі бою, вони виберуть останнє. Ми вже всіляко вводили санкції/обмежували Росію, тож що їм ще втрачати?,
– написав Маск.
При цьому він вважає поганою ідеєю завдати превентивного ядерного удару по Росії.
Маск не виключає ймовірність Третьої світової
"Якщо ми знищимо Росію ядерною зброєю, вони знищать нас, і тоді у нас буде Третя світова війна", – зазначив він.
Мільярдер зауважив, що "Росія абсолютно сприймає Крим як центральну частину Росії". Мовляв, Крим також має критичне значення для національної безпеки Росії, оскільки це їхня південна військово-морська база".
З їхньої точки зору, втрата Криму – це все одно, що для США втрата Гаваїв і Перл-Харбора,
– підсумував Маск.