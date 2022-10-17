Маск вважає, що для Росії Крим так само важливий, як для США – Гавайські острови, тому і захопила.

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Якщо Росія постане перед вибором: втратити Крим або застосувати ядерну зброю на полі бою, вони виберуть останнє. Ми вже всіляко вводили санкції/обмежували Росію, тож що їм ще втрачати?,

– написав Маск.

При цьому він вважає поганою ідеєю завдати превентивного ядерного удару по Росії.

Маск не виключає ймовірність Третьої світової

"Якщо ми знищимо Росію ядерною зброєю, вони знищать нас, і тоді у нас буде Третя світова війна", – зазначив він.

Мільярдер зауважив, що "Росія абсолютно сприймає Крим як центральну частину Росії". Мовляв, Крим також має критичне значення для національної безпеки Росії, оскільки це їхня південна військово-морська база".

З їхньої точки зору, втрата Криму – це все одно, що для США втрата Гаваїв і Перл-Харбора,

– підсумував Маск.

Маск пропонував Україні віддати Крим Росії Нещодавно Маск запропонував "мирний план" закінчення війни, згідно з яким Київ повинен "подарувати" Крим Москві та провести "референдуми" на Запоріжжі, Донеччині, Луганщині та Херсонщині для уникнення ескалації та ядерної війни. Згодом йому довелося виправдовуватися з цими словами, а в ЗМІ з'явилася інформація, що мільярдер нібито напередодні спілкувався з диктатором Путіним. Сам Маск це заперечує. Після "пропозицій миру" Маск також писав у твітері про ядерний потенціал Росії. Мовляв, вони можуть знищити США та Європу менше ніж за 30 хвилин і навпаки.

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