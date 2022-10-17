Маск считает, что для России Крым так же важен, как для США – Гавайские острова, потому и захватила.
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Если Россия предстанет перед выбором: потерять Крым или использовать ядерное оружие на поле боя, они выберут последнее. Мы уже всячески вводили санкции/ограничивали Россию, так что им еще терять?
– написал Маск.
При этом он считает плохой идеей нанести превентивный ядерный удар по России.
Маск не исключает вероятность Третьей мировой
"Если мы уничтожим Россию ядерным оружием, они уничтожат нас, и тогда у нас будет Третья мировая война", – отметил он.
Миллиардер отметил, что "Россия абсолютно воспринимает Крым как центральную часть России". Мол, Крым также имеет критическое значение для национальной безопасности России, поскольку это их южная военно-морская база.
С их точки зрения, потеря Крыма – это все равно, что для США потеря Гавайев и Перл-Харбора,
– подытожил Маск.