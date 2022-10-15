Об этом он написал в своем твиттере вечером 15 октября. Илон Маск не уточнил, о каких компаниях идет речь.

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Маск продолжит финансировать Starlink

Пока неизвестно, что именно изменило позицию Илона Маска, который уже прислал письмо Пентагону о том, что не может финансировать Starlink в Украине. И все же после всех перепитий все вернулось на свои места.

Черт с ним… Хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы продолжим бесплатно финансировать правительство Украины,

– написал Маск.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на сообщение Илона Маска и поблагодарил его за то, что он встал на правильную сторону, при этом отметив, что Украина это ценит.

Маск просил Пентагон финансировать Starlink

Компания Илона Маска SpaceX предупредила Пентагон, что может прекратить финансирование предоставления спутниковой связи Starlink в Украине, если ведомство откажется выплачивать десятки миллионов долларов в месяц.

В SpaceX отметили, что финансирование будет стоить более 120 миллионов до конца года и может обходиться в около 400 миллионов долларов в течение следующих 12 месяцев.

Однако свое письмо Пентагону о финансировании Илон Маск прислал еще до публикации скандальных твитов о якобы российском Крыме и Третьей мировой.

Офис Президента заверил, что найдет пути для бережения Starlink в Украине. Однако и партнеры Украины не остались равнодушными к этому вопросу – например, к заявлению Илона Маска глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис предложил создать коалицию для финансирования Starlink или найти альтернативного поставщика и подчеркнул, что его страна готова внести свой вклад.

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