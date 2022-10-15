Про це він написав у своєму твітері увечері 15 жовтня. Ілон Маск не уточнив, про які компанії йде мова.

Зверніть увагу Маск ніяк не зупиниться: тепер каже, що Росія може "вбити" зв'язок Starlink в Україні

Маск таки продовжить фінансувати Starlink

Поки невідомо, що саме змінило позицію Ілона Маска, який вже надсилав листа Пентагону про те, що не може фінансувати Starlink в Україні. Та все ж після всіх перепитій усе, мабуть, повернулося на свої місця.

Чорт з ним… Хоча Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії одержують мільярди доларів від платників податків, ми продовжимо безкоштовно фінансувати уряд України,

– написав Маск.