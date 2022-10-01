На цьому під час інтерв'ю в рамках телемарафону розповів начальник ГУР МО Кирило Буданов. Він наголосив на тому, що Крим вдасться скоро повернути з-під окупації. Зроблять це захисники України військовим способом.

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Крим скоро відіб'ють у ворога

Я там багато разів був. Це моя така друга Батьківщина. Я виріс в Криму. І ми туди повернемось досить скоро. Так, зі зброю повернемось. Іншого варіанту не існує,

– наголосив Буданов.

Він також спрогнозував, що війна не триватиме довго. Звичайно ж, мовиться не про 2 – 3 тижні, які на початку обіцяв нинішній радник ОП Олексій Арестович. Але він зауважив, що його припущення щодо перебігу дій на фронті справджувалися.

Тоді він зазначав, що у червні наші військові можуть зазнавати втрат, а в липні спостерігатиметься застій. Натомість у серпні відновиться рух з повернення з-під окупації територій. Що ж стосується зими, то тоді війна значною мірою стихне, переконаний він.

"І після зими почнеться завершення цього конфлікту виходом на першому етапі на адмінкордони станом на 1991 рік", – додав глава ГУР МО.

Що ж стосується повернення Криму, то, за переконаннями Буданова, звільнення станеться це до кінця весни 2023 року. Можливо, вдасться досягнути цього й раніше. Водночас в інтерв'ю очільник української розвідки заявив, що не боїться робити настільки сміливі прогнози.

Чи буде ядерний удар

Крім того, Кирило Буданов висловив припущення з приводу можливого ядерного удару з боку Росії. Нагадаємо, що його ворог обіцяв завдати у випадку намагання Україною повернути свої ж території.

За словами очільника ГУР МО, ядерний удар – останній аргумент, яким може скористатися Путін. І якщо Росія таки здійснить відповідну атаку, то це "поставить крапку". Ба більше, такий жест стане фатальним для країни-агресорки.

Глава української розвідки наголосив, що в Росії планів завдати ядерного удару немає. Хоч там і кричать про це з усіх можливих закутків. Насправді вище керівництво розуміє, якими будуть наслідки цього.

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