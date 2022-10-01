Про це Буданов заявив в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал. За словами очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони, він давав цей прогноз ще в травні.

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Буданов спрогнозував, коли завершиться війна

Голова ГУР заявив, що війна з Росією триватиме не так вже й довго – скоро все завершиться.

"Я ніколи не казав про 2 – 3 тижні. Я десь в кінці травня розповів, яким буде алгоритм дій", – зауважив Буданов.

За його прогнозами, червень для України повинен був бути не дуже успішним. У липні ж мав трапитися умовний застій. Своєю чергою, у серпні мали початися рухи на відновлення території України, які будуть зрозумілі всім – будь-якому пересічному громадянину.

Взимку війна значною мірою стихне. І ось після зими почнеться завершення цього конфлікту виходом на першому етапі на адмінкордони станом на 1991 рік,

– припустив Буданов.

Він зауважив, що не боїться давати такі прогнози, адже апелює наявною у нього інформацією.

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