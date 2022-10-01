Об этом Буданов заявил в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал. По словам главы Главного управления разведки Министерства обороны, он давал этот прогноз еще в мае.

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Буданов спрогнозировал, когда завершится война

Глава ГУР заявил, что война с Россией будет продолжаться не так уж долго – скоро все завершиться.

"Я никогда не говорил о 2 – 3 неделях. Я где-то в конце мая рассказал, каким будет алгоритм действий", – заметил Буданов.

По его прогнозам, июнь для Украины должен был быть не очень успешным. В июле же должен был случиться условный застой. В свою очередь, в августе должны были начаться движения на восстановление территории Украины, которые будут понятны всем – любому рядовому гражданину.

Зимой война в значительной степени стихнет. И вот после зимы начнется завершение этого конфликта выходом на первом этапе на админграницы по состоянию на 1991 год.

– предположил Буданов.

Он отметил, что не боится давать такие прогнозы, ведь апеллирует имеющейся у него информацией.

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