Об этом во время своего вечернего обращения рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он отметил, что украинцы должны освободить всю нашу землю. Это будет лучшим доказательством того, что международное право и человеческие ценности не сломать ни одному государству-террористу, даже такому обнаглевшему, как Россия.

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Зеленский прокомментировал успехи на Востоке

Глава государства отметил, что ВСУ имеют существенные результаты на Востоке Украины.

Об этом достаточно публичной информации. Все слышали о происходящем в Лимане Донецкой области. Это шаги, которые означают для нас много,

– добавил Зеленский.

Он поблагодарил всех украинских бойцов за реализацию этого элемента оборонного замысла.

"Это очень важно. Особо хочу сегодня отметить бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады и 54-й отдельной механизированной бригады за неизменную храбрость и героизм на Северском и Бахмутском направлениях ", – отметил президент.

Зеленский также отметил:

военнослужащих 214-го отдельного стрелкового батальона, Сил специальных операций и 103-й отдельной бригады терробороны за освобождение Ямполя;

подразделения разведки – ГУР МО;

бойцов Службы безопасности Украины.

"Путь нашего государства сложен. Путь ясен. Это путь независимости, территориальной целостности, интеграции с цивилизованным миром и социального развития. Путь нашего врага также совершенно ясен – поражение, позор и осуждение", – подытожил глава государства.

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