Про це під час свого вечірнього звернення розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він зазначив, що українці повинні звільнити всю нашу землю. Це буде найкращим доказ того, що міжнародне право й людські цінності не зламати жодній державі-терористу, навіть такій знахабнілій, як Росія.

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Зеленський прокоментував успіхи на Сході

Глава держави зазначив, що ЗСУ мають суттєві результати на Сході України.

Про це вже достатньо публічної інформації. Всі чули, що відбувається в Лимані Донецької області. Це кроки, які означають для нас багато,

– додав Зеленський.

Він подякував усім українським бійцям за реалізацію цього елемента оборонного задуму.

"Це дуже важливо. Особливо хочу сьогодні відзначити бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади та 54-ї окремої механізованої бригади за незмінну хоробрість і героїзм на Сіверському та Бахмутському напрямках", – зазначив президент.

Зеленський також відзначив:

військовослужбовців 214-го окремого стрілецького батальйону, Сил спеціальних операцій і 103-ї окремої бригади тероборони за звільнення Ямполя.

підрозділи розвідки – ГУР МО,

бійців Служби безпеки України.

"Шлях нашої держави складний. Шлях зрозумілий. Це шлях незалежності, територіальної цілісності, інтеграції з цивілізованим світом і соціального розвитку. Шлях нашого ворога також абсолютно зрозумілий – поразка, ганьба й засудження", – підсумував глава держави.

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