Об этом во время интервью в рамках телемарафона рассказал начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Он отметил, что Крым удастся скоро вернуть из-под оккупации. Сделают это защитники Украины военным способом.

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Крым скоро отобьют у врага

Я там много раз был. Это моя такая вторая Родина. Я вырос в Крыму. И мы туда вернемся довольно скоро. Да, с оружием вернемся. Другого варианта не существует,

– подчеркнул Буданов.

Он также спрогнозировал, что война не продлится долго. Конечно же, говорится не о 2-3 неделях, которые в начале обещал нынешний советник ОП Алексей Арестович. Но он отметил, что его предположения о ходе действий на фронте сбывались.

Тогда он отмечал, что в июне наши военные могут нести потери, а в июле будет наблюдаться застой. В августе возобновится движение по возвращению из-под оккупации территорий. Что касается зимы, то тогда война в значительной степени стихнет, убежден он.

"И после зимы начнется завершение этого конфликта выходом на первом этапе на админграницы по состоянию на 1991 год", – добавил глава ГУР МО.

Что касается возвращения Крыма, то, по убеждению Буданова, освобождение произойдет это до конца весны 2023 года. Возможно, удастся добиться этого и раньше. В то же время в интервью глава украинской разведки заявил, что не боится делать столь смелые прогнозы.

Будет ли ядерный удар

Кроме того, Кирилл Буданов высказал предположение о возможном ядерном ударе со стороны России. Напомним, что его враг обещал нанести в случае попытки Украиной вернуть свои территории.

По словам главы ГУР МО, ядерный удар – последний аргумент, которым может воспользоваться Путин. И если Россия таки совершит ответную атаку, то это "поставит точку". Более того, такой жест станет роковым для страны-агрессора.

Глава украинской разведки подчеркнул, что у России планов нанести ядерный удар нет. Хоть там и кричат об этом из всех возможных закутков. На самом деле высшее руководство понимает, какими будут последствия этого.

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