Есть все предпосылки полагать, что эскалация нестабильности может привести к новому глобальному конфликту. Об этом 24 каналу рассказал политолог Олег Саакян.

Обратите внимание Россия скорее ударит ядерным оружием, чем потеряет Крым, – Илон Маск прогнозирует Третью мировую

"Демо-версия" мирового конфликта

Эксперт отметил, что в 2023 году мир может измениться "до неузнаваемости".

Поверьте, в 2024 году выборы в США могут проходить в совершенно ином контексте, с совершенно другой повесткой дня и, возможно, даже с другими фаворитами избирательной кампании. Потому что 2023 год станет выдающимся не только для Украины, но и для мира много в чем,

– объяснил обозреватель.

В частности, по его словам, в 2023 году, с высокой вероятностью, станет понятна развязка российско-украинской войны. Также он убежден, что на сегодняшний день нет никаких гарантий, что российско-украинская война станет финалом неначавшейся Третьей мировой войны.

"Вполне вероятно, что это лишь пролог и "демо-версия", что нас может ожидать во многих точках мира и одной Россией это не ограничится", – указал эксперт.

Что изменит военное положение, введенное Путиным: смотрите видео

Мир "трещит по швам"

Обозреватель отметил, что на сегодняшний день можно проследить увеличение напряженности на международной арене.

Мир сегодня "трещит по швам" – мы видим, что в Китае своя ситуация назревает, им нужно будет "экспортировать напряженность". Соответственно мы можем увидеть определенную активизацию Китая в конфликтах. И не обязательно это будет именно Тайвань, а может, даже Средняя Азия. Все зависит от событий в России – мы можем увидеть там точки напряжения,

– добавил аналитик.

По его мнению, аналогичная ситуация может ожидать также Иран и Турцию.

"Ирану придется занимать более жесткую позицию во внешней политике, для того чтобы удерживать свои позиции. Также мы видим, как Турция себя ведет. Сейчас ситуация доходит до того, что вооружаются даже самые либеральные и демократические страны. Очевидно, что мир будет переформатироваться", – подчеркнул Саакян.

Читайте также У будущего мира есть 2 варианта, – Зеленский о последствиях войны в Украине

Вас также может заинтересовать – почему миру нужна сильная Украина: смотрите видео

Прогнозы на 2023 год: последние новости