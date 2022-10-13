Об этом в интервью ZDF рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Один из вариантов может привести к мировой войне.

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Зеленский предположил, какое будущее может ожидать мир

Президент отметил, что у мира есть 2 варианта будущего. Если позволить России победить, сильные страны могут задавить более слабые политически, угрозами или рисками.

Если нас мир покинет и не будет помогать. Будет очень тяжело, Да, мы будем бороться до последнего, однако тогда будет видно, что так можно, а потому так можно не только России,

– добавил Зеленский.

Глава государства пояснил, что мир рискует быть географически переделанным.

"Это будет волна. Большая волна, ведь есть несколько таких стран на разных континентах. При этом я не говорю, кто из них прав, а кто виноват. Это субъективно. В целом мир будет виноват в том, что допустил это", – отметил президент

Он привел в пример Чехию во Второй мировой войне – немного уступили Гитлеру и все пошло дальше.

"Это то же самое будет. Однако в мировом масштабе и приведет к мировой войне, конечно же", – предположил Зеленский.

По его словам, мир рискует стать миром монополий, в котором не будет места равным правам – он разделится между большими странами.

"А может быть противоположная история, когда каждый человек на планете Земля будет знать, что, независимо от того, в какой он стране, какое там оружие, есть ли ядерное оружие, он имеет такие же права и так же защищен, как и любой другой человек в мире", – добавил глава государства.

Президент объяснил это на примере Украины – какой бы ни была Россия, весь мир заступится, если та нарушает права людей.

"Вот и все. Я считаю, что есть 2 таких финала. Что лучше? Я, конечно, склоняюсь к модели равенства прав и свобод, но, как ему жить, выбирает мир", – подытожил Зеленский.

Обратите внимание! В Офисе Президента не исключили, что Зеленский может посетить саммит G20, если там будет президент России Владимир Путин. В Кремле сразу заявили, что встречи не будет.

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