Про це в інтерв'ю ZDF розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Один з варіантів може призвести до світової війни.

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Зеленський припустив, яке майбутнє може чекати на світ

Президент зауважив, що світ має 2 варіанти майбутнього. Якщо дозволити Росії перемогти, сильні країни можуть задавити слабші політично, погрозами чи ризиками.

Якщо нас світ покине і не допомагатиме. Буде дуже тяжко, Так, ми боротимемося до останнього, однак тоді буде видно, що так можна, а тому так можна не лише Росії,

– додав Зеленський.

Глава держави пояснив, що світ ризикує бути географічно переробленим.

"Це буде хвиля. Велика хвиля, адже є декілька таких країн на різних континентах. При цьому я не кажу, хто з них правий, а хто винний. Це суб'єктивно. В цілому світ буде винним в тому, що допустив це", – зазначив президент

Він навів у приклад Чехію в Другій світовій війні – трохи поступилися Гітлеру і все пішло далі.

"Це те ж саме буде. Однак у світовому масштабі й призведе до світової війни, звичайно ж", – припустив Зеленський.

За його словами, світ ризикує стати світом монополій, у якому не буде місця рівним правам, – він розділиться між великими країнами.

"А може бути протилежна історія, коли кожна людина на планеті Земля буде знати, що, незалежно від того, в якій вона країні, яка там зброя, чи є ядерна зброя, вона має такі ж права і є так само захищеною, як і будь-яка інша людина у світі", – додав глава держави.

Президент пояснив це на прикладі України – якою б великою не була Росія, весь світ заступиться, якщо та порушує права людей.

"Ось і все. Я вважаю, що є 2 такі фінали. Що краще? Я, звичайно, схиляюся до моделі рівності прав та свобод, але, як йому жити, обирає світ", – підсумував Зеленський.

Зверніть увагу! В Офісі Президента не виключили, що Зеленський може відвідати саміт G20, якщо там буде президент Росії Владімір Путін. У Кремлі одразу заявили, що зустрічі не буде.

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