13 жовтня об 11 ранку Президент України виступив перед представниками ПАРЄ. Його промову транслювали в ефірі телемарафону.

Цікаво Пріоритетом у військовій допомозі України тепер будуть системи ППО, – генсек НАТО

Цивілізований світ реагує на терор Росії

Президент Володимир Зеленський у промові зазначив, що сьогодні світ чудово проінформований про звірства росіян та про те, що Росія вирішує свої забаганки мовою терору. Тож для захисту європейських цінностей світ повинен й надалі допомагати Україні, щоб наша держава перемогла агресора й, що важливо, не дала йому показати, що саме силою можна вирішувати свої цілі.

Володимир Зеленський зосередився у промові на тому, як цивілізований світ може поставити крапку у війні Росії проти України, а також пригадав, що у 2019 році Україна переживала дуже непрості відносини з Радою Європи. Ба більше, тоді відбулося повернення російської делегації до зали ПАРЄ.

Фактично була спроба списання усього, що робила Росія проти України і європейських цінностей, починаючи з 2014 року,

– зазначив Зеленський.

Він сказав, що це списання відбувалося під прикриттям розповідей про те, що нібито треба було зберегти діалог з Росією на всіх можливих рівнях. Тоді словом "діалог" маскувалося:

бажання заплющити очі на реальність,

бажання деяких суб'єктів підсісти на корумпований потік грошей з Росії до Європи.

Однак після початку повномасштабного вторгнення світ відреагував не зовсім так, як очікувала Росія. Так, Європа швидко ухвалила принципове рішення і виключила державу-агресора з Ради Європи, а також прийняла резолюції, які засуджують терор і злочини цієї держави проти міжнародного права.

Зверніть увагу Генасамблея ООН засудила анексію українських областей: Росію підтримали лише 4 країни

Зеленський закликав до дій

Росія десятиліттями готувалася до війни та перетворила на свою ідеологію знищення людських прав. Для того, щоб подолати її режим, Володимир Зеленський закликав на всіх рівнях у політиці, у медіа та у спілкуванні з виборцями захищати надання Україні достатньої кількості сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони. Адже це буде фундаментальним кроком, щоб вже найближчим часом закінчити всю війну.

Також він закликав скоротити можливості Росії фінансувати війну.

Життєво необхідно позбавити державу-агресора прибутків від експорту від нафти та газу. Росія має побачити 0 на рахунках, щоб задуматися про користь миру,

– підкреслив Президент України.

Саме таким, як зазначив Зеленський, має бути сенс санкційних пакетів ЄС. Також світ повинен спільними зусиллями:

змусити Росію виконати вимогу МАГАТЕ та припинити військові дії біля ЗАЕС,

притягнути державу-агресора й кожного з вбивць та катів до відповідальності.

Зеленський вважає, що коли ці юридичні механізми будуть створені та запрацюють – це стане однією з найпотужніших гарантій довгострокового миру.

Цікаво – чи наважиться Путін поїхати на саміт G20: відео