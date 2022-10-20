Лідер меншості в Палаті представників Кевін Маккарті сказав на початку цього тижня, що він очікує труднощів із наданням додаткової допомоги Україні, якщо його партія отримає більшість в нижній палаті Конгресу. Саме такий результат проміжних виборів спрогнозований поточними опитуваннями.
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Я думаю, що люди сидітимуть у рецесії, і вони не збираються виписувати Україні чеки,
— сказав Маккарті Punchbowl News.
Голова партії Слуга Народу Давід Арахамія сказав, що був здивований цим висловлюванням. Він додав, що зустрічався з Маккарті під час нещодавнього візиту до Вашингтона, і його переконали, що підтримка Києва США продовжиться.
Ми були шоковані, почувши ці коментарі пана Маккарті, чесно. Всього кілька тижнів тому наша делегація відвідала США і мала зустріч з ним. Нас запевнили, що підтримка України у війні з Росією залишатиметься головним пріоритетом, навіть якщо вони переможуть на виборах,
— сказав Арахамія.
Розкол в республіканській партії
Майкл МакКол, головний республіканець у Комітеті Палати представників у закордонних справах, сказав Bloomberg, що республіканці все ще підтримують допомогу Україні, але хочуть бачити більше контролю.
Я думаю, що ці зусилля все ще мають широку підтримку обох партій. Ми хочемо переконатися, що наші партнери по НАТО виконують план і несуть тягар витрат,
— сказав МакКол.
Ерік Едельман, радник Центру стратегічних і бюджетних оцінок, сказав, що загрозливі розбіжності між республіканцями «створюють дуже погане відчуття», але він очікує, що США й надалі зможуть підтримувати Київ.
Я б не сказав, що це смертний вирок за подальшу допомогу Україні. Знайдуться деякі республіканці, які це підтримають, але це буде набагато важче, тому що центр тяжіння зміститься в бік більш ізоляціоністського елемента в Республіканській партії, — сказав Едельман, колишній посол США та високопосадовець Пентагону
Загальна допомога від США
- З початку війни США надали Україні близько 18,3 мільярда воєнної допомоги. Нещодавно було виділено пакет у розмірі 12,3 мільярда доларів як частину більшого законопроєкту про витрати, спрямованого на запобігання припинення роботи уряду.
- Адміністрація Байдена заявила, що, хоча вони очікують, що конфлікт зрештою завершиться за столом переговорів, офіційні особи не бачать найближчих перспектив для дискусій і продовжуватимуть надавати летальну допомогу, щоб зміцнити позиції України.
- Аналітики додають, що адміністрація може спробувати просунути великий пакет допомоги під час сесії Конгресу, якщо республіканці виграють Палату представників, перш ніж вона перейде під контроль Республіканської партії.
- Нагадаємо, на початку жовтня запрацювала американська програма ленд-лізу. Завдяки цьому для передачі воєнної допомоги Україні буде достатньо ухвалення рішення президента CША Джо Байдена.