Лідер меншості в Палаті представників Кевін Маккарті сказав на початку цього тижня, що він очікує труднощів із наданням додаткової допомоги Україні, якщо його партія отримає більшість в нижній палаті Конгресу. Саме такий результат проміжних виборів спрогнозований поточними опитуваннями.

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Я думаю, що люди сидітимуть у рецесії, і вони не збираються виписувати Україні чеки,

— сказав Маккарті Punchbowl News.

Голова партії Слуга Народу Давід Арахамія сказав, що був здивований цим висловлюванням. Він додав, що зустрічався з Маккарті під час нещодавнього візиту до Вашингтона, і його переконали, що підтримка Києва США продовжиться.

Ми були шоковані, почувши ці коментарі пана Маккарті, чесно. Всього кілька тижнів тому наша делегація відвідала США і мала зустріч з ним. Нас запевнили, що підтримка України у війні з Росією залишатиметься головним пріоритетом, навіть якщо вони переможуть на виборах,

— сказав Арахамія.

Розкол в республіканській партії

Майкл МакКол, головний республіканець у Комітеті Палати представників у закордонних справах, сказав Bloomberg, що республіканці все ще підтримують допомогу Україні, але хочуть бачити більше контролю.

Я думаю, що ці зусилля все ще мають широку підтримку обох партій. Ми хочемо переконатися, що наші партнери по НАТО виконують план і несуть тягар витрат,

— сказав МакКол.

Ерік Едельман, радник Центру стратегічних і бюджетних оцінок, сказав, що загрозливі розбіжності між республіканцями «створюють дуже погане відчуття», але він очікує, що США й надалі зможуть підтримувати Київ.

Я б не сказав, що це смертний вирок за подальшу допомогу Україні. Знайдуться деякі республіканці, які це підтримають, але це буде набагато важче, тому що центр тяжіння зміститься в бік більш ізоляціоністського елемента в Республіканській партії, — сказав Едельман, колишній посол США та високопосадовець Пентагону

Загальна допомога від США

З початку війни США надали Україні близько 18,3 мільярда воєнної допомоги. Нещодавно було виділено пакет у розмірі 12,3 мільярда доларів як частину більшого законопроєкту про витрати, спрямованого на запобігання припинення роботи уряду.

Адміністрація Байдена заявила, що, хоча вони очікують, що конфлікт зрештою завершиться за столом переговорів, офіційні особи не бачать найближчих перспектив для дискусій і продовжуватимуть надавати летальну допомогу, щоб зміцнити позиції України.

Аналітики додають, що адміністрація може спробувати просунути великий пакет допомоги під час сесії Конгресу, якщо республіканці виграють Палату представників, перш ніж вона перейде під контроль Республіканської партії.

Нагадаємо, на початку жовтня запрацювала американська програма ленд-лізу. Завдяки цьому для передачі воєнної допомоги Україні буде достатньо ухвалення рішення президента CША Джо Байдена.

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