Лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти сказал в начале этой недели, что он ожидает трудностей с предоставлением дополнительной помощи Украине, если его партия получит большинство в нижней палате Конгресса. Именно такой результат промежуточных выборов спрогнозирован текущими опросами.
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Я думаю, что люди будут сидеть в рецессии, и они не собираются выписывать Украине чеки,
– сказал Маккарти Punchbowl News.
Глава партии "Слуга Народа" Давид Арахамия сказал, что был удивлен этим высказыванием. Он добавил, что встречался с Маккарти во время недавнего визита в Вашингтон и его убедили, что поддержка Киева США продолжится.
Мы были шокированы, услышав эти комментарии господина Маккарти, честно. Всего несколько недель назад наша делегация посетила США и встретилась с ним. Нас заверили, что поддержка Украины в войне с Россией будет оставаться главным приоритетом, даже если они победят на выборах.
– сказал Арахамия.
Раскол в республиканской партии
Майкл МакКолл, главный республиканец в Комитете Палаты представителей по иностранным делам, сказал Bloomberg, что республиканцы все еще поддерживают помощь Украине, но хотят видеть больше контроля.
Я думаю, что эти усилия по-прежнему имеют широкую поддержку обеих партий. Мы хотим убедиться, что наши партнеры по НАТО выполняют план и несут груз расходов,
— сказал МаккКолл.
Эрик Эдельман, советник Центра стратегических и бюджетных оценок, сказал, что угрожающие разногласия между республиканцами «создают очень плохое ощущение», но он ожидает, что США и дальше смогут поддерживать Киев.
Я бы не сказал, что это смертный приговор для дальнейшей помощи Украине. Найдется немало республиканцев, которые это поддержат, но это будет гораздо труднее, потому что центр тяжести сместится в сторону более изоляционистского элемента в Республиканской партии,
— сказал Эдельман, бывший посол США и чиновник Пентагона.
Общая помощь от США
- С начала войны США предоставили Украине около 18,3 миллиарда военной помощи. Недавно был выделен пакет в размере 12,3 миллиарда долларов как часть большего законопроекта о расходах, направленного на предотвращение прекращения работы правительства.
- Администрация Байдена заявила, что, хотя они и ожидают, что конфликт, наконец, завершится за столом переговоров, официальные лица не видят ближайших перспектив для дискуссий и будут продолжать оказывать летальную помощь, чтобы укрепить позиции Украины.
- Аналитики добавляют, что администрация может попытаться продвинуть большой пакет помощи на сессии Конгресса, если республиканцы выиграют Палату представителей, прежде чем она перейдет под контроль Республиканской партии.
- Напомним, в начале октября заработала американская программа ленд-лиза. Благодаря этому для передачи военной помощи Украине будет достаточно принятия решения президента США Джо Байдена.