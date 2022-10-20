Правительство Чехии подготовило новый пакет военной помощи. По словам министра обороны Яны Черноховой, во время заседания Кабмина вносятся предложения по технике, которую можно передать для ВСУ.

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Какая техника поедет в Украину пока неизвестно

Чернохова подчеркнула, что не может пока раскрыть, что именно войдет в пакет.

Мы держим слово и продолжаем поддерживать Украину военными поставками. Две недели назад почти на 400 миллионов, а сегодня на 22 миллиона крон,
– отметила министр.

Какую помощь уже оказала Чехия

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