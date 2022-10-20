Уряд Чехії підготував новий пакет військової допомоги. За словами міністерки оборони Яни Чернохової, під час засідання Кабміну вносяться пропозиції щодо техніки, яку можна передати для ЗСУ.

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Яка техніка поїде в Україну наразі невідомо

Чернохова наголосила, що не може поки що розкрити, що саме увійде у пакет.

Ми тримаємо слово та продовжуємо підтримувати Україну військовими поставками. Два тижні тому — майже на 400 мільйонів, а сьогодні — на 22 мільйони крон,
– зазначила міністерка.

Яку допомогу вже надала Чехія

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