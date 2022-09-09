Вони можуть разюче змінити ситуацію на фронті, адже основна перевага такої зброї – мобільність вогню. Про це 24 каналу сказав військовий експерт, головний редактор видання Defense Express Олег Катков.

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Ставка на мобільність артилерії

За словами Каткова, гаубиці L-119 або L-118 мають прізвисько light gun ("легка гармата"). Вони займають місце у строю ближче до гаубиць 122-мм систем, до прикладу, Д-30, які потрібно замінювати. Крім цього, вони виступають у ролі 122-мм мінометів, адже мають вкрай великий кут підйому ствола, що дозволяє працювати доволі ефективно по всій території.

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес пояснив, що головне не лише дальність, а й мобільність вогню. Так, 105-мм гаубиця дозволяє вкрай швидко доставити на позицію, розкласти, зробити вкрай швидку стрільбу, адже там унітарні снаряди, і перезарядка відбувається дуже оперативно, засипати вогнем і змінити позицію.

"Це вкрай важливо в умовах контрбатарейної боротьби", – наголосив Катков.

Нові 105-мм гаубиці мають замінити 122-мм системи. Їхня кількість збільшується у 18 разів. "Пентагон дуже уважно дивляться на те, яку зброю ми застосовуємо, наскільки ефективно працює. І лише після того, як вони продемонстрували свою ефективність, розширюють постачання", – зауважив військовий експерт.

Він додав, що дальність 105-мм гаубиць зі звичайним снарядом становить до 17,5 кілометрів. З активно-реактивним – понад 20 кілометрів.

Перевага не у дальності вогню. Вона, звісно, поступатиметься M-777, PzH-2000 і Ceasar. Але її фокус в тому, що вона вкрай мобільна. Це концепція ведення бойових дій, коли ти компенсуєш малу бойову можливість мобільністю. Ти можеш швидше рухатися в полі бою, швидше переносити вогонь з одного місця в інше. Шляхом цього це все і працює,

– підсумував Катков.

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