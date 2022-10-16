Про це заявив радник із національної безпеки президента США Джейк Салліван. Він також розповів, якою буде відповідь Вашингтону.
До теми Не залежатиме від масштабів ураження: Вашингтон обіцяє жорстку відповідь на ядерний удар Росії
За словами чиновника, якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю малої потужності або вдарить нею в Чорному морі, Байден реагуватиме однаково. Тобто відповідь буде жорсткою, незважаючи на масштаби атаки.
Використання ядерної зброї на полі бою в Україні – це використання ядерної зброї на полі бою в Україні, тут немає різниці,
– наголосив Салліван.
Експерти переконані, що ядерний удар звалить на Путіна всі негативні наслідки з боку світової спільноти. Це може викликати реакцію й тих держав, які наразі намагаються займати нейтральну позицію, зокрема країни глобального Півдня – Китай, Індія та Єгипет.
Чи знизилась "ядерна загроза"
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що Кремль вже отримав попередження про реакцію на спробу застосувати ядерну зброю. Є протокол, за яким діють ядерні держави.
Тому, налякавшись, Росія поступово зменшує свої риторичні погрози.
До теми – Пєсков і Лавров раптово зупинили ядерні погрози: відео