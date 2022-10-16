Про це заявив радник із національної безпеки президента США Джейк Салліван. Він також розповів, якою буде відповідь Вашингтону.

До теми Не залежатиме від масштабів ураження: Вашингтон обіцяє жорстку відповідь на ядерний удар Росії

За словами чиновника, якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю малої потужності або вдарить нею в Чорному морі, Байден реагуватиме однаково. Тобто відповідь буде жорсткою, незважаючи на масштаби атаки.

Використання ядерної зброї на полі бою в Україні – це використання ядерної зброї на полі бою в Україні, тут немає різниці,

– наголосив Салліван.

Експерти переконані, що ядерний удар звалить на Путіна всі негативні наслідки з боку світової спільноти. Це може викликати реакцію й тих держав, які наразі намагаються займати нейтральну позицію, зокрема країни глобального Півдня – Китай, Індія та Єгипет.

Чи знизилась "ядерна загроза"

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що Кремль вже отримав попередження про реакцію на спробу застосувати ядерну зброю. Є протокол, за яким діють ядерні держави.

Тому, налякавшись, Росія поступово зменшує свої риторичні погрози.

До теми – Пєсков і Лавров раптово зупинили ядерні погрози: відео