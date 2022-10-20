Маловероятно, что заявления лидера меньшинства в Палате представителей Кевина Маккарти и выборы в Конгресс США смогут изменить мнение американцев о поддержке Украины. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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Особенности "партийного" влияния

Публицист указал, что никакие заявления не смогут сегодня изменить вектор политики США по Украине.

У Маккарти нет никаких оснований говорить за республиканскую партию. Ему очень жестко ответил вице-президент администрации Трампа Майк Пенс. Он сказал, что людям, защищающим Путина, не место в республиканской партии и консервативном движении. Так что выборы ничего не изменят,

– рассказал Пионтковский.

По его словам, предстоящие выборы будут "очень близки по результатам" – одна из партий будет иметь большинство в 5 или 10 голосов в Палате представителей.

"Однако "трамписты", мнение которых высказывает Маккарти, имеют меньшинство в республиканской партии. Поэтому проукраинское большинство останется. Но нельзя недооценивать их влияние. Это сказывается на определенных колебаниях в администрации Байдена. К примеру, до сих пор не решен вопрос с передачей дальнобойных ракет ATACMS”, – убежден обозреватель.

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По его мнению, это очень важно, поскольку это единственное средство, которое может оградить Украину от уничтожения ее инфраструктуры.

"Байден будет выигрывать любое голосование в Палате представителей, поскольку за помощь Украине будут голосовать почти все демократы и половина республиканцев", – подчеркнул публицист.

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"Пророссийскость" Трампа и Обамы

Эксперт отметил, что на сегодняшний день подавляющее большинство населения США, а также американского политикума твердо поддерживают Украину.

Да, есть меньшинство и среди "демократов", и среди "республиканцев", которое выступает против этого. К заявлениям "трамписта" Маккарти нужно еще добавить заявление Обамы, которое осталось незамеченным. Он в том же духе выступал, что национальные интересы США вроде бы не отождествляются с национальными интересами Украины. Это аналогичная политика, которая работает на Путина,

– объяснил обозреватель.

По его словам, в администрации Байдена всегда скрыто была "большая политическая фигура", которая отстаивала прокремлевскую линию, чем советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Эта фигура вылезла наружу сегодня: это Барак Обама, конечно же. Обама и Трамп с крайних левых и крайних правых позиций исповедуют одну и ту же линию – отход США от мировой политики, но под разными идеологическими "соусами", – добавил аналитик.

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