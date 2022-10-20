Трамп советует найти общий язык с террористами

Провокационные заявления – это визитная карта Дональда Трампа, поэтому это заявление не очень удивляет мировое сообщество. К счастью, официальная позиция США противоположна.

Внимание США предупредили Россию, что применение ядерного оружия станет для нее катастрофой

По словам Трампа, наличие у России ядерных боеголовок это достаточно веская причина, чтобы попытаться найти общий язык со страной-террористом.

Ладить с Россией это хорошая вещь, не плохая, да? Особенно потому, что она имеет целых 1332 чертовых ядерных боеголовки,
– сказал Трамп.

Главное о ядерных угрозах Кремля и ответе Запада

  • Генсек НАТО заявил, что Россию ждут "тяжелые последствия", если она действительно использует ядерное оружие.
  • Ядерные угрозы Москвы оценил лидер европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он считает, что ЕС должен серьезно отнестись к угрозам путина.
  • Похожей логики придерживается и президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что угрозы ядерным оружием от Путина не являются чем-то новым.
  • В украинской разведке заявили, что применение Россией ядерного оружия грозит не только Украине, но и всему Черноморскому региону. В частности, если Россия ударит ядерным оружием по Украине, то могут пострадать Турция, Болгария, Польша.

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