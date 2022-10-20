Трамп советует найти общий язык с террористами

Провокационные заявления – это визитная карта Дональда Трампа, поэтому это заявление не очень удивляет мировое сообщество. К счастью, официальная позиция США противоположна.

Внимание США предупредили Россию, что применение ядерного оружия станет для нее катастрофой

По словам Трампа, наличие у России ядерных боеголовок это достаточно веская причина, чтобы попытаться найти общий язык со страной-террористом.

Ладить с Россией это хорошая вещь, не плохая, да? Особенно потому, что она имеет целых 1332 чертовых ядерных боеголовки,

– сказал Трамп.

Главное о ядерных угрозах Кремля и ответе Запада

Генсек НАТО заявил, что Россию ждут "тяжелые последствия", если она действительно использует ядерное оружие.

Ядерные угрозы Москвы оценил лидер европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он считает, что ЕС должен серьезно отнестись к угрозам путина.

Похожей логики придерживается и президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что угрозы ядерным оружием от Путина не являются чем-то новым.

В украинской разведке заявили, что применение Россией ядерного оружия грозит не только Украине, но и всему Черноморскому региону. В частности, если Россия ударит ядерным оружием по Украине, то могут пострадать Турция, Болгария, Польша.

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