Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, у питаннях технологічного прогресу Тегерану допомагають союзники.

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Зокрема, у виробництві зброї не обійшлося без Китаю.

Іран дуже тісно співпрацює з Китаєм. Усі ці роки технологічні новинки забезпечувалися у тому числі Китаєм,

– зазначив Фейгін.

Правозахисник додав, що Іран продає Китаю нафту. Також Китай та Іран надавали один одному допомогу у питанні талібів. Тому, на думку Фейгіна, аби завадити Тегерану масштабно виробляти зброю, світова спільнота має також вплинути на Пекін.

Що Іран може отримувати від Росії

Як розповів Фейгін, Іран насправді – дуже потужна держава. Та одних санкцій, які Захід проваджує проти цієї країни, може бути недостатньо.

За його словами, постачаючи зброю Росії, Тегеран може отримувати щось серйозне на заміну.

Може йтися про літаки Су, хоча невідомо, чи це правда. А ще Росія може забезпечувати Іран технологіями, пов'язаними з виробництвом ядерної зброї,

– припустив Фейгін.

Він додав, що Ізраїлю та США необхідно замислитися саме над таким варіантом "обміну" між Росією та Китаєм. Однак навіть якщо йдеться про питання ядерних розробок, Захід поки що не готовий гостро реагувати на проблему, адже "ніхто не хоче нової війни на Близькому Сході".

Чому Ізраїль відмовився надавати зброю Україні

Запеклим ворогом Ірану є Ізраїль. Однак Тель-Авів відмежувався від проблеми і відмовився постачати зброю Україні.

Ізраїль, ймовірно, має повну інформацію. Напевно, Ізраїль вважає, що якісь кроки у відповідь можуть бути небезпечними насамперед для них самих,

– сказав Фейгін.

За його словами, представники ізраїльської влади доволі абсурдно аргументували свою відмову допомагати Україні. Водночас Тель-Авів заявив, що Росія виступає гарантом деяких питань безпеки Ізраїлю.

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"Йдеться про рівні терористичні угруповання та Сирію. Стабільність у регіоні залежить від слабкого у цьому плані Ізраїлю. Якщо Ізраїль буде лізти у всі конфлікти, то саме він завжди буде винним", – зазначив Фейгін.

Як Ізраїль міг би відреагувати на проблему

За словами Фейгіна, Тель-Авів міг би втрутитися у ситуацію з постачанням зброї Росії. Правозахисник наголосив, що не йдеться про удари по місцях виготовлення дронів, адже удари по територію Ірану – це міжнародне рішення.

Однак Тель-Авів міг би надати засоби захисту від ракет та дронів. Однак це – політичне питання, адже всередині ізраїльського суспільства точиться дискусія про військову допомогу Україні,

– додав він.

Фейгін зазначив, що Ізраїль обирає нейтралітет, бо дбає про свою безпеку.

"Однак річ у тому, що сьогодні можна проігнорувати загрозу, а завтра допомога може знадобитися вже їм", – зауважив правозахисник.

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Іран постачає зброю Росії: міжнародна реакція