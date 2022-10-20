19 жовтня США приєдналися до Великої Британії та Франції в порушенні питання про передачу БПЛА Росії на засіданні Ради безпеки ООН. Про це повідомив прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс.

До теми Під час закритого засідання Радбез ООН обговорить поставки іранського озброєння Росії, – ЗМІ

США пригрозили санкціями

На засіданні члени Ради безпеки ООН отримали експертні брифінги від Секретаріату ООН щодо повідомлень про передачу БПЛА Росії. Вони висловили стурбованість щодо придбання Росією цих БПЛА в Ірану. А також зауважили, що таке придбання було порушенням резолюції 2231 Ради Безпеки ООН.

Нед Прайс також підкреслив, що ще у липні США почали попереджати про можливу передачу безпілотників Shahed-136 Росії, які та зможе використовувати у війні проти України.

І тепер ми маємо численні докази того, що ці БПЛА використовуються для ударів по українському цивільному населенню та критичній цивільній інфраструктурі,

– заявили в Держдепартаменті США.

Однак Іран, як відомо, заперечує надання зброї Росії. Тож західні партнери України працюватимуть, щоб запобігти подальшій передачі небезпечної зброї Росії. Відтак у Штатах підкреслили, що для цього вони:

застосовуватимуть санкції та "інші відповідні інструменти" стосовно всіх, хто залучений до цих переказів,

продовжуватимуть нарощувати безпекову допомогу Україні, яка буде включати засоби ППО.

Хто ще накладе санкції на Іран

За постачання безпілотників Росії Євросоюз теж заявив про введення санкцій проти Ірану. Попередньо відомо, що зараз європейські чиновники складають список фізичних та юридичних осіб, причетних до цього. Про це повідомили ЗМІ, посилаючись на двох дипломатів ЄС.

Європейський Союз готується накласти санкції на Іран за постачання Росії безпілотників, які використовувалися для ударів по цілях в Україні,

– мовиться в повідомленні.

Зверніть увагу! Публічно запропонували оцінку того, що постачання Іраном БпЛА Росії є порушенням резолюції 2231 Ради Безпеки ООН Франція та Велика Британія.

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