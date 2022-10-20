19 октября США присоединились к Великобритании и Франции в вопросе о передаче БПЛА России на заседании Совета безопасности ООН. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

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США пригрозили санкциями

На заседании члены Совбеза ООН получили экспертные брифинги от Секретариата ООН по поводу сообщений о передаче БПЛА России. Они выразили обеспокоенность приобретением Россией этих БПЛА у Ирана. А также отметили, что такое приобретение было нарушением резолюции 2231 Совета Безопасности ООН.

Нед Прайс также подчеркнул, что еще в июле США начали предупреждать о возможной передаче беспилотников Shahed-136 России, которые сможет использовать в войне против Украины.

И теперь у нас есть многочисленные доказательства того, что эти БПЛА используются для ударов по украинскому гражданскому населению и критической гражданской инфраструктуре,

– заявили в Госдепартаменте США.

Однако Иран, как известно, отрицает предоставление оружия России. Поэтому западные партнеры Украины будут работать, чтобы предотвратить дальнейшую передачу опасного оружия России. Следовательно, в Штатах подчеркнули, что для этого они:

будут применять санкции и "другие соответствующие инструменты" в отношении всех, кто привлечен к этим передачам,

будут продолжать наращивать помощь безопасности Украины, которая будет включать средства ПВО.

Кто еще наложит санкции на Иран

За поставку беспилотников России Евросоюз тоже заявил о введении санкций против Ирана. Предварительно известно, что сейчас европейские чиновники составляют список причастных к этому физических и юридических лиц. Об этом сообщили СМИ, ссылаясь на двух дипломатов ЕС.

Европейский Союз готовится наложить санкции на Иран за поставку России беспилотников, которые использовались для ударов по целям в Украине,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Публично предложили оценку того, что поставки Ираном БПЛА России являются нарушением резолюции 2231 Совета Безопасности ООН Франция и Великобритания.

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