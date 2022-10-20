Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, в вопросах технологического прогресса Тегерану помогают союзники.

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В частности, в производстве оружия не обошлось без Китая.

Иран очень тесно сотрудничает с Китаем. Все эти годы технологические новинки снабжались, в том числе Китаем,

– отметил Фейгин.

Правозащитник добавил, что Иран продает Китаю нефть. Также Китай и Иран оказывали друг другу помощь в вопросе талибов. Поэтому, по мнению Фейгина, чтобы помешать Тегерану масштабно производить оружие, мировое сообщество также должно повлиять на Пекин.

Что Иран может получать от России

Как рассказал Фейгин, Иран на самом деле очень мощное государство. Но одних санкций, проводимых Западом против этой страны, может быть недостаточно.

По его словам, снабжая оружием Россию, Тегеран может получать что-то серьезное на замену.

Речь может идти о самолетах Су, хотя неизвестно, правда ли это. А еще Россия может снабжать Иран технологиями, связанными с производством ядерного оружия,

– предположил Фейгин.

Он добавил, что Израиль и США должны задуматься именно над таким вариантом "обмена" между Россией и Китаем. Однако даже если речь идет о ядерных разработках, Запад пока не готов остро реагировать на проблему, ведь "никто не хочет новой войны на Ближнем Востоке".

Почему Израиль отказался предоставлять оружие Украине

Ожесточённым врагом Ирана является Израиль. Однако Тель-Авив отмежевался от проблемы и отказался поставлять оружие Украине.

У Израиля, вероятно, есть полная информация. Наверное, Израиль считает, что какие-то ответные шаги могут быть опасны прежде всего для них самих,

– сказал Фейгин.

По его словам, представители израильских властей достаточно абсурдно аргументировали свой отказ помогать Украине. В то же время, Тель-Авив заявил, что Россия выступает гарантом некоторых вопросов безопасности Израиля.

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"Речь идет об уровне террористических группировок и Сирии. Стабильность в регионе зависит от слабого в этом плане Израиля. Если Израиль будет лезть во все конфликты, то именно он всегда будет виноват", – отметил Фейгин.

Как Израиль мог бы отреагировать на проблему

По словам Фейгина, Тель-Авив мог бы вмешаться в ситуацию со снабжением оружия России. Правозащитник подчеркнул, что речь не идет об ударах по местам изготовления дронов, ведь удары по территории Ирана – это международное решение.

Однако Тель-Авив мог предоставить средства защиты от ракет и дронов. Однако это – политический вопрос, ведь внутри израильского общества идет дискуссия о военной помощи Украине,

– добавил он.

Фейгин отметил, что Израиль выбирает нейтралитет, потому что заботится о своей безопасности.

"Однако дело в том, что сегодня можно проигнорировать угрозу, а завтра помощь может понадобиться уже им", – отметил правозащитник.

Стрим Андрианы Кучер и Марка Фейгина: смотрите полное видео

Иран поставляет оружие России: международная реакция