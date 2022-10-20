Об этом 24 каналу сказал политолог Олег Саакян. В то же время, он отметил, что введенные сейчас санкции не будут критическими для Ирана. Они скорее предупредительные.

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В России даже не могут скопировать то, что удалось Ирану

Саакян отметил, что Россия пытается на себя натянуть роль некоего православного Ирана. Но она похожа на Иран так, как русские беспилотники на иранские.

Нет реального идеологического религиозного стержня. Нет всех этих инструментов, и прежде всего культура другая,

– сказал политолог.

Соответственно, по его словам, то, что в Иране удалось, в России даже скопировать невозможно. А Иран находился под гораздо меньшим количеством санкций.

Иран не находился все время в ситуации войны. К тому же с врагом, который не намного слабее Ирана. И с обществом, не поддерживающим эту войну,

– объяснил Саакян.

Он отметил, что война с Израилем – это некий обмен любезностями. Но нет значительной войны прямо на границе. К тому же Иран в этом очень не заинтересован, его беспокоит ситуация с Карабахом.

"Это приговор самому путинскому режиму"

Саакян отметил, что Россия в войне против Украины использует оружия и боеприпасов больше, чем может произвести. Ей нужно еще 10 лет пополнять запасы, если бы россияне имели возможность производить в том же количестве, которое было до введения санкций.

То, что Россия сейчас вынуждена покупать иранские беспилотники, и то, что сейчас анонсируется передача ракет от Ирана России, – это приговор самому путинскому режиму.

– подчеркнул он.

Также, по словам политолога, это демонстрация того, что под санкциями Россия не способна сделать ничего значимого и в нужном ей количестве, как бы оккупанты не напрягались.

А живую силу бабы еще родят в России, это известно. А вот "Искандеры", беспилотники, танки – не родились в России такие бабы, которые могут их родить,

– сказал Саакян.

Ведь, как отметил политолог, россияне очень серьезно ограничены в количестве ресурса.

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Повлияют ли на Иран новые санкции

Саакян заявил, что санкции, введенные сейчас Западом, не будут критическими для Ирана. Они им жестко не ощутятся. Но эти ограничения предупредительны.

Это для того чтобы Иран дальше не продвинулся в помощи России, в частности, не передал ракеты. Если он передаст ракеты, то это будут больше санкции, которые будут уже ощутимы,

– подчеркнул политолог.

Он добавил, что Иран это прекрасно понимает, поэтому прямо не признает предоставление России беспилотников и полностью отграничивается от возможности поставок ракет. Иранцы также ведут свои скрытые переговоры с Западом и пытаются поднимать ставки.

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