Польща не втомлюється висловлювати свою солідарність з Україною. Польські медіа зазначають, що президент Дуда мав розмову з главою Ірану ввечері 19 жовтня та озвучив йому позицію щодо продажу безпілотників Росії.

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Про що Дуда говорив з Ебрагімом Раїсі

Влада Ірану спростовує інформацію про те, що Кремль обстрілює міста України іранськими БПЛА. Однак це не завадило Дуді порушити це питання під час телефонної розмови з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі.

Польща має намір активно протидіяти будь-яким закупівлям зброї Росією,

– написали в польському ЗМІ з посиланням на власні джерела.

Окрім того, в Polska Agencja Prasowa зазначили, що президенти обговорили міжнародну ситуацію, та згадали у статті про засідання Ради безпеки ООН у середу, 19 жовтня.

Зверніть увагу! Медіа повідомляють, що під час закритого засідання Радбез ООН обговорить поставки іранського озброєння Росії. Питання про постачання дронів планують порушити США, Франція та Велика Британія.

Як Польща підтримує Україну: актуальна інформація

Польща очолила рейтинг країн, які фінансово допомагають українським біженцям після початку повномасштабного вторгнення. Загалом країна витратила близько 8,36 мільярда євро на громадян України, що вимушені були тікати від війни.

Окрім того, українських дітей у Польщі безплатно готуватимуть до школи. Майбутні учні з України зможуть безплатну підготуватися до вступу у польську школу. У цьому їм допоможе Школа майбутнього першокласника.

Також у Польщі провели акцію проти незаконної анексії частин українських областей. Мітингувальники провели своє "голосування", на якому "анексували" російське посольство.

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