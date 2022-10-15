У столиці Польщі Варшаві 15 жовтня відбувався мітинг проти незаконної анексії Путіним частин українських областей. Поляки на знак протесту влаштували "референдум" і в результаті "анексували" посольство Росії.

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Мітинг у Варшаві на підтримку України

На акцію у столиці Польщі прийшло чимало людей. Її влаштували польські неурядові організації. Учасники протесту зімітували "референдум", натякаючи на "голосування", що відбувались в окупованих регіонах України у 20-их числах вересня. Мітингувальники виступили за "анексію" будівлі російського посольства та її передачу у власність Польщі.

На "референдумі" жителі Варшави голосують за те, щоб анексувати територію та будівлю Росії та передати її у власність місту Варшава. Це просто вражає, як багато жителів Варшави прийшло, щоб взяти участь у цьому "референдумі",

– розповіла українська активістка Наталія Панченко.

Панченко також показала, як відбувався мітинг у Варшаві. На її відео видно, як учасники акції скандують гасла на підтримку України та "голосують за анексію" будівлі посольства. Світ ніколи не визнає незаконний псевдореферендум, що організував Путін, та приєднання до Росії українських земель.

Польща продовжує підтримувати нашу державу

Стало відомо 15 жовтня, що біля посольства Росії у Варшаві з'явиться Алея жертв російської агресії. Міська рада столиці Польщі ухвалила рішення про ще перейменування вулиці на честь українського народу. Під час голосування відповідне рішення підтримало 55 депутатів, двоє утрималися.

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Також Польща перша з країн Європи, яка розглядає питання про тимчасовий контроль компанії, що майже на 50% належить російському "Газпрому". Ухвалення цього рішення може кардинально змінити економічну ситуацію Росії.

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