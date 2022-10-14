Згодом прем'єр Матеуш Моравецький припустив, що за аварією на нафтопроводі "Дружба" можуть стоять російські інтереси. Про це повідомили польські ЗМІ.

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"Багато слідів вказують на Кремль"

Високопосадовець не звинуватив Росію у витоці нафти на трубопроводі "Дружба". Моравецький лише зазначив, що Кремль може бути причетним до аварії. Однак, поки не встановлено, чим саме вона викликала, – диверсією чи випадковим ушкодженням.

Триває ретельна перевірка. Багато доказів вказують на Кремль, але ми хочемо бути дуже відповідальними у висновках. Не слід робити поспішних висновків щодо кожної поломки,

– підкреслив прем'єр Польщі, згадавши диверсію на "Північних потоках".

Польський оператор PERN також поки що виключив саботаж. Ввечері 12 жовтня у компанії розповіли, що за першими знахідками та характером деформації трубопроводу ознак зовнішнього впливу не було.

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Витік на нафтопроводі "Дружба": що відомо

11 жовтня на одній з ниток західної ділянки трубопроводу "Дружба" у Польщі виявили витік нафти.

На пошкодженій лінії негайно припинили перекачування. Аби оцінити ситуацію та убезпечити територію, на місце виїхали фахівці та пожежна служба.

Згодом представник міністерства енергетичної інфраструктури Польщі зазначив, що витік, ймовірно, був викликаний випадковим пошкодженням. Тому це нібито аварія, а не диверсія.

У Польщі повідомили, що інша нитка нафтопроводу "Дружба" працює без змін.

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