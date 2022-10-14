Згодом прем'єр Матеуш Моравецький припустив, що за аварією на нафтопроводі "Дружба" можуть стоять російські інтереси. Про це повідомили польські ЗМІ.
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"Багато слідів вказують на Кремль"
Високопосадовець не звинуватив Росію у витоці нафти на трубопроводі "Дружба". Моравецький лише зазначив, що Кремль може бути причетним до аварії. Однак, поки не встановлено, чим саме вона викликала, – диверсією чи випадковим ушкодженням.
Триває ретельна перевірка. Багато доказів вказують на Кремль, але ми хочемо бути дуже відповідальними у висновках. Не слід робити поспішних висновків щодо кожної поломки,
– підкреслив прем'єр Польщі, згадавши диверсію на "Північних потоках".
Польський оператор PERN також поки що виключив саботаж. Ввечері 12 жовтня у компанії розповіли, що за першими знахідками та характером деформації трубопроводу ознак зовнішнього впливу не було.
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Витік на нафтопроводі "Дружба": що відомо
- 11 жовтня на одній з ниток західної ділянки трубопроводу "Дружба" у Польщі виявили витік нафти.
- На пошкодженій лінії негайно припинили перекачування. Аби оцінити ситуацію та убезпечити територію, на місце виїхали фахівці та пожежна служба.
- Згодом представник міністерства енергетичної інфраструктури Польщі зазначив, що витік, ймовірно, був викликаний випадковим пошкодженням. Тому це нібито аварія, а не диверсія.
- У Польщі повідомили, що інша нитка нафтопроводу "Дружба" працює без змін.
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