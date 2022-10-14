Об'єднана система ППО потрібна Україні

У ході та після засідання у форматі "Рамштайн" країни Альянсу почали приймати нові рішення щодо постачання систем ППО в Україну, зокрема створення інтегрованої системи.

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Німеччина вже заявила про передачу українським військовим першої ЗРК IRIS-T, а Франція та Іспанія пообіцяли виділити нові кошти, щоб знищувати російські ракети та нові безпілотники іранського виробництва.

Нові системи ППО, які поставляють в Україну у терміновому порядку, – це сигнал Путіну, що єдине, чого він домігся масованими атаками на цивільну інфраструктуру і на абсолютно безневинних громадян, – це те, що ми нарощуємо наші зусилля щодо надання допомоги Україні,

– заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

При цьому країни Альянсу ухвалили рішення щодо створення в Європі нової взаємопов'язаної системи протиракетної оборони в рамках ініціативи "Європейський небесний щит", яка забезпечить захист усьому континенту.

НАТО взяло на себе зобов'язання об'єднати системи ППО країн

Зазначають, що в рамках ініціативи планується, що країни-члени НАТО мають закупити найсучасніші системи протиракетної оборони та об'єднати їх із системами інших країн.

Ймовірно, найважливіше завдання полягає в тому, щоб зв'язати всі ці системи разом. Потрібен час та зусилля для створення спільної картини, щоб переконатися в її оперативній сумісності, і це може стати проблемою,

– заявив держсекретар Міноборони Латвії Яніс Гарісонс.

Однак, побудова такої загальної системи ППО в Європі займе роки, оскільки "передові мережеві системи та вироблення правил обміну даними та інформацією стануть ще однією перешкодою для країн, які часом не наважуються ділитися такою чутливою інформацією".

Що відомо про рішення створити інтегровану систему ППО

Під час засідання "Рамштайну" голова Пентагону Ллойд Остін висловили підтримку у тому, щоб Захід спільно створив інтегровану систему ППО України та передав Києву ракетні комплекси різної дальності.

Він наголосив, що системи ППО будуть доставлені в Україну настільки швидко, наскільки це буде можливо фізично.

До слова, окрім Німеччини, ППО нададуть Україні й інші країни. Зокрема, Іспанія планує надати 4 установки ППО Hawk. Та навіть Франція пообіцяла надати нашій країні озброєння.

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