Впоследствии премьер Матеуш Моравецкий предположил, что за аварией на нефтепроводе "Дружба" могут стоять российские интересы. Об этом сообщили польские СМИ.

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"Многие следы указывают на Кремль"

Высокопоставленный чиновник не обвинил Россию в утечке нефти на трубопроводе "Дружба". Моравецкий лишь отметил, что Кремль может быть причастен к аварии. Однако пока не установлено, чем именно она вызвала – диверсией или случайным повреждением.

Идет тщательная проверка. Многие доказательства указывают на Кремль, но мы хотим быть очень ответственными в выводах. Не следует делать поспешных выводов по каждой поломке,

– подчеркнул премьер Польши, вспомнив диверсию на "Северных потоках".

Польский оператор PERN также исключил саботаж. Вечером 12 октября в компании рассказали, что по первым находкам и по характеру деформации трубопровода признаков внешнего воздействия не было.

Обратите внимание! Из-за нефтепровода "Дружба" сырая нефть попадает из России в Германию.

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Утечка на нефтепроводе "Дружба": что известно

11 октября на одной из нитей западного участка трубопровода "Дружба" в Польше обнаружили утечку нефти.

На поврежденной линии немедленно прекратили перекачку. Чтобы оценить ситуацию и обезопасить территорию, на место выехали специалисты и пожарная служба.

Впоследствии представитель министерства энергетической инфраструктуры Польши отметил, что утечка, вероятно, была вызвана случайным повреждением. Потому это якобы авария, а не диверсия.

В Польше сообщили, что другая нить нефтепровода "Дружба" работает по-прежнему.

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