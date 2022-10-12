Утечку зафиксировали на одной из нитей западного участка трубопровода "Дружба", по которому сырая нефть из России попадает в Германию. Об этом сообщил польский оператор PERN.

Обратите внимание Береговая охрана Швеции показала новые кадры утечки газа из "Северного потока"

Утечка произошла на одной из нитей нефтепровода "Дружба"

Пока причины инцидента – неизвестны. Перекачка на поврежденной линии была немедленно прекращена. К месту утечки выехали специалисты компании и пожарная служба Польши, чтобы оценить ситуацию и обеспечить безопасность территории.

Отмечается, что другая нить нефтепровода работает по-прежнему.

Кроме того, другие элементы инфраструктуры компании работают в штатном режиме. В частности, говорится о Померанском участке (Плоцк – Гданьск), через который транспортируется нефть, поступающая танкерами в Гданьск, а затем в Германию.

Как сообщил представитель министерства энергетической инфраструктуры Польши, утечка в трубопроводе "Дружба", вероятно, была вызвана случайным повреждением.

В Польше не считают утечку на "Дружбе" диверсией

Польские чиновники считают, что утечка на нефтепроводе "Дружба" – это авария, а не диверсия. Об этом заявил представитель Министерства энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер.

По его словам, утечка на линии, вероятно, произошла в результате обычного повреждения, поэтому нет причин считать, что это был саботаж.

"Здесь мы можем говорить о случайных повреждениях", – подчеркнул Бергер.

Утечка на "Северном потоке"

В ночь на 26 сентября на "Северном потоке-2" зафиксировали резкое падение давления в трубопроводе.

Утечка газа зафиксирована с обеих нитей первого "Северного потока" — в исключительной экономической зоне Дании к северо-востоку от острова Борнхольм.

Дмитрий Песков назвал это очень тревожными новостями. По его словам, к этому возможно причастны диверсионные группы.

В Германии заявляли, что утечки газа на ветвях российских газопроводов "Северный поток" через Балтийское море являются следствием умышленных действий.

Кстати, выброс газа составил более 950 метров в диаметре. В Швеции показали новые кадры утечки газа из "Северного потока".

Что известно о повреждениях на Северном потоке: смотрите видео