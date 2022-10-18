В ефірі 24 каналу представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов зазначив, що немає іншого Міжнародного комітету Червоного Хреста. Й у Женевських конвенціях, й у міжнародному праві чітко вказано, що саме ця організація відповідає за моніторинг дотримання прав військовополонених, перевірку стану та умов утримання.

Важливо Платити доведеться за все – навіть у потрійному розмірі, – ОП відреагував на обстріли України

Андрій Юсов пояснив, що саме тому Україна багато апелює до Організації Обʼєднаних Націй й до Міжнародного комітету Червоного Хреста, оскільки Росія формально наче б то визнає Женевські конвенції.

З одного боку є активна співпраця по багатьох напрямках, гуманітарних питаннях, звичайно це не лише військовополонені. Й Червоний Хрест, й ООН – ці організації багато допомагають Україні. Проте, коли мова йде саме про військовополонених,– ми маємо право розраховувати на активнішу позицію, на чіткішу позицію,

– розповів Андрій Юсов.

За його словами, якщо Україна надає безперешкодний доступ Міжнародному комітету Червоного Хреста до місць утримань російських військовополонених, то про це має знати весь світ. Якщо Росія не робить цього й порушує цим Женевські конвенції, якщо Росія не надає інформацію про місця утримання наших військовополонених, не допускає до моніторингу умов їх утримання, – про це має говорити не Україна.

"Про це має говорити ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста. Й не просто говорити, а й діяти з точки зору проактивної позиції та тиску. А не просто казати, що нас не пускають й не дають гарантій", – акцентував Юсов.

Він додав, що з цієї точки зору позиція Офісу Президента виправдана, адже стимулює до більш активної позиції Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Дивіться відео: Андрій Юсов звільнення полонених

Допомога інших країн

Андрій Юсов розповів, що Україна, як держава, використовує всі інструменти – й відкриті, й зариті, й міжнародні в тому числі.

Так весь світ побачив нашу співпрацю в цьому напрямку й залученість Саудівської Аравії, Туреччини. На певному етапі була задіяна Польща,

– нагадав Юсов.

За його словами, цивілізований світ з Україною й багато держав хотіли б допомогти у розв'язанні питань з нашими військовополоненими. Ми обов'язково будемо цю допомогу використовувати.

Останні новини щодо звільнення полонених