Маму чотирирічної Аліси повернули

Дитячий омбудсмен Микола Кулеба зазначив, що зовсім скоро Вікторія обійме свою Алісу, яка після евакуації перебувала в родичів у Запоріжжі. Вікторію вдалось визволити у рамках жіночого обміну, у ході якого додому повернулись 108 українок.

Увага Чотирирічна Аліса з "Азовсталі", яку окупанти розлучили з мамою, зараз у безпеці

7 травня цього року закінчилася евакуація мирних жителів – жінок, дітей і літніх людей, які перебували в укриттях заводу "Азовсталь" в Маріуполі.

Під час останньої евакуації окупанти, що проводили так звані фільтраційні заходи в Мангуші, розлучили медикиню Вікторію Обідіну з її 4-річну доньку Алісу.

Матір залишилася у фільтраційному таборі на території так званої "днр", а дівчинку із Запоріжжя пізніше забрали до себе родичі.



Маму Аліси – Вікторію Обідіну повернули з полону / Фото ОП