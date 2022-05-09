Маленьку чотирирічну Алісу рашисти розлучили з її мамою. За інформацією Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, жінку відправили у "фільтраційний табір".

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Втім, зараз дитина у безпеці. Дівчинку Алісу наразі прихистила працівниця Запорізької військової адміністрації. Тож тепер чотирирічна мешканка Маріуполя, яку вдалось евакуювали з "Азовсталі", нарешті у безпеці.

Родичів Аліси вдалось відшукати

Крім того, як повідомила Людмила Денісова, вдалось відшукати родичів Аліси. Найближчим часом дитину передадуть рідним на виховання у безпечний регіон України.

Денісова нагадала, що рашистські окупанти грубо порушують права українських дітей, гарантовані Конвенцією ООН про права дитини та Женевською конвенцію про захист цивільного населення під час війни.

Державні органи України звернулись до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну. Їх закликали врахувати усі факти порушень.

Що відомо про дівчинку Алісу з Маріуполя

Раніше чотирирічна Аліса просила евакуювати її з "Азовсталі". Звернення дівчинки редакції 24 каналу передали захисники, що перебували разом із дитиною на заводі у Маріуполі.

Відомо, що мама дівчинки, яку російські окупанти зараз тримають у "фільтраційному таборі" – медик. Матір Аліси надавала допомогу пораненим цивільним та військовослужбовцям на "Азовсталі", протягом усієї блокади підприємства.

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Блокада на "Азовсталі": головні новини

Вже понад місяць Україна намагається домовитись з Росією про евакуацію людей з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Там цивільні мешканці, діти та пенсіонери залишились майже без води та їжі, у повній блокаді.

Під час бомбардування "Азовсталі" 2 травня загинули 2 цивільні жінки. Пізніше з-під завалів дістали близько сотні громадян, серед яких – літні люди й діти.

3 травня російські загарбники розпочали штурм заводу, а вже 4 травня – прорвалися на територію заводу.

Під час евакуації мирних жителів Маріуполя 6 травня з "Азовсталі" росіяни вбили 3 українських захисників, а ще 6 отримали поранення.

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