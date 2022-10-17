Вдалось звільнити 37 евакуйованих з "Азовсталі", 11 офіцерок, 85 – рядових та сержанток, а ще 12 цивільних. Жінок зустрічали їхні близькі, ніхто не міг стримати емоцій.
Важливо З полону визволили медикиню з "Азовсталі", яку розлучили з донькою Алісою
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що це перший цілковито жіночий обмін. Він переказав звільненим українкам подяку від президента за стійкість і віру.
Життя та здоров'я українців – як військовополонених, так і в’язнів Кремля, незаконно депортованих осіб – є одним з абсолютних пріоритетів,
– наголосив Єрмак.
Крім того, оприлюднили зворушливі фото, як дівчата обіймали рідних та зі сльозами радості дзвонили додому.
Жіночий обмін полонених / Фото Офісу Президента:
Що відомо про жіночий обмін полоненими
Єрмак зазначив, що це був нервовий обмін, оскільки багато деталей і моментів могли вплинути на процес та змінити його хід.
Додому повернули:
- 35 захисниць із ЗСУ,
- 32 – ВМС,
- 12 – ТРо,
- 8 – НГУ,
- 5 – ДССТ,
- 4 – ДПСУ,
- 12 – цивільних.
До речі, з полону повернули Вікторію Обідіну — медикиню, яку під час евакуації з "Азовсталі" розлучили з 4-річною донькою Алісою. Матір залишилася у фільтраційному таборі на території окупованої Донеччини, а дитину із Запоріжжя забрали до себе родичі.
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