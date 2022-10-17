Вдалось звільнити 37 евакуйованих з "Азовсталі", 11 офіцерок, 85 – рядових та сержанток, а ще 12 цивільних. Жінок зустрічали їхні близькі, ніхто не міг стримати емоцій.

Важливо З полону визволили медикиню з "Азовсталі", яку розлучили з донькою Алісою

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що це перший цілковито жіночий обмін. Він переказав звільненим українкам подяку від президента за стійкість і віру.

Життя та здоров'я українців – як військовополонених, так і в’язнів Кремля, незаконно депортованих осіб – є одним з абсолютних пріоритетів,

– наголосив Єрмак.

Крім того, оприлюднили зворушливі фото, як дівчата обіймали рідних та зі сльозами радості дзвонили додому.

Жіночий обмін полонених / Фото Офісу Президента:

Що відомо про жіночий обмін полоненими

Єрмак зазначив, що це був нервовий обмін, оскільки багато деталей і моментів могли вплинути на процес та змінити його хід.

Додому повернули:

35 захисниць із ЗСУ,

32 – ВМС,

12 – ТРо,

8 – НГУ,

5 – ДССТ,

4 – ДПСУ,

12 – цивільних.

До речі, з полону повернули Вікторію Обідіну — медикиню, яку під час евакуації з "Азовсталі" розлучили з 4-річною донькою Алісою. Матір залишилася у фільтраційному таборі на території окупованої Донеччини, а дитину із Запоріжжя забрали до себе родичі.

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