Более того, иранское правительство выступает против расследования по поставкам России своих БпЛА. Соответствующую инициативу Украины уже поддержали Германия, Франция и Великобритания.

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Зеленский прокомментировал использование иранских дронов в Украине

Президент рассказал, что Иран неоднократно публично отрицал продажу России своих дронов-камикадзе.

"И мы сейчас видим сотни ударов по Украине, по столице, по гражданской инфраструктуре, по школам, возле университетов, по университету, и отключения нашей энергетики, теплогенерации. Просто для того, чтобы люди не пережили эту зиму. Убивают людей или голодом, что было на море, блокировка, или холодом, то, что они сейчас делают", – отметил Зеленский.

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Глава государства считает, что в таком случае нельзя говорить о каком-либо доверии.

Иран поставляет им дроны, снабжает их убийствами, убийствами украинцев. Это их договоренность, договоренность за деньги. Такие кровавые деньги, которые Иран зарабатывает,

– подчеркнул президент.

Он заметил, что оккупанты могут говорить, что ничего не брали. Мол, нет финансовых расчетов.

"Смотрите, здесь не вопрос, кто кому что передает – деньги или не деньги, какие-то технологии и т.д. Мы говорим о конкретике – Иран передал дроны, которыми убивали украинцев. Продолжают убивать. Не 1, не 2, не 5, не случайность, а сотни. Сотни!" – добавил Зеленский.

По его словам, Украина знает, что заказы и договоренности идут на тысячи дронов-камикадзе. Однако сотни беспилотников уже точно передали.

"Им нельзя верить. И я еще раз подчеркну – там вопрос не в людях. Там их общества, и они внутри государства могут промывать им головы, мозг, как это делает Россия. Рассказывать обществу: "Мы ничего не продавали и так далее, да и есть". Но это ложь. Чистая ложь. Вот и все. Они убивают наших людей", – подытожил глава государства.

Обратите внимание! В американском Институте изучения войны попытались ответить на вопрос, почему Иран помогает оккупантам. Эксперты считают, что страна считает Россию и Китай своими стратегическими партнерами – якобы поможет свергнуть верховенство США. И поскольку Украина продолжает успешно противостоять российской агрессии, Иран помогает Кремлю.

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